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茂比利街70號重建 盼避開ULURP早動工

記者金春香╱紐約報導
潘永聰介紹了自己設計的重建方案，將玻璃改建為落地窗，一樓大門和櫥窗增加華裔元素。（視訊會議截圖）
潘永聰介紹了自己設計的重建方案，將玻璃改建為落地窗，一樓大門和櫥窗增加華裔元素。（視訊會議截圖）

紐約中華公所6日舉行社區會議，討論茂比利街70號(70 Mulberry)大樓重建工作，中華公所認為，要保證大樓五個原租戶早日遷回樓宇，應避免進行耗時的「統一土地利用審查程序」(ULURP)，因此建議兩年內使用市府現有撥款先建12層大樓，早日開工，但地基必須確保為20層社區大廈而設計，以備未來繼續完成樓宇內的平價住宅建築，爭取容納至少120個平價住宅單位。

目前社區對於該樓宇是拆卸重建(rebuild)還是恢復原貌(restore)仍有爭議，但中華公所、屬下七大僑團及很多紮根於華埠的民眾均支持拆卸重建，認為此方式能夠加快施工效率。

中華公所建議，為保證受火災影響最嚴重的大樓原五租戶盡快遷回大樓，希望使用市府承諾的8000萬元撥款，兩年內先建築12層大樓，其中包括五租戶用地、其他小型團體使用空間，以及社區文娛表演場所。

不過為應對未來需要，希望保證重建建築地基為20層，在大廈地基動工後的五年內陸續蓋到20層高度，以容納120至150個長者或平價住宅。

在建築具體要求上，希望美化大廈周圍環境，創造景觀，與哥倫布公園同步策劃，完成茂比利大樓社區景觀園區，並建議市府聘用亞太裔工程師為主的工程顧問公司，以達到良好的社區溝通，選擇的亞太裔建築師的設計要明確表達原有樓宇風格並展現社區風貌。

此外未來建築工程公司無論東主是否為亞太裔，都要保證工程的員工中至少一半為亞太裔紐約民眾，未來新樓宇一樓商戶在招租過程中，也應以亞太裔民眾為優先承租商戶。

華裔建築師潘永聰(Philip Poon)在會上介紹了自己設計的重建方案，將大樓擴建為八至十層，保證使用面積翻倍，新樓宇的一至五層給原有五租戶使用，將舊的狹小窗戶改建為更通透的落地窗，為陳學同舞蹈中心、華埠老人中心提供更為寬敞明淨的排練和社區活動空間；樓宇一樓的大門和窗戶設計將加入中國元素，第三至五層則打造現代化的玻璃天台，整座樓宇傳統與現代結合，並更注重採光。

代表社區提告市府反對華埠監獄計畫的原告之一律師古奇(Edward Cuccia)建議新樓宇樓高在十層以下，最高不超過12層，否則就需要通過ULURP，增加等待時間，得不償失，現在社區最需要的就是盡快開始重建動工。

潘永聰介紹了自己設計的重建方案，將玻璃改建為落地窗，保證社區活動空間更敞亮。（視...
潘永聰介紹了自己設計的重建方案，將玻璃改建為落地窗，保證社區活動空間更敞亮。（視訊會議截圖）
潘永聰介紹了自己設計的重建方案，將五層樓上方的三至五層則打造出一圈更為現代化的玻...
潘永聰介紹了自己設計的重建方案，將五層樓上方的三至五層則打造出一圈更為現代化的玻璃天台。（視訊會議截圖）
紐約中華公所舉行社區會議，討論茂比利街70號大樓重建工作。（紐約中華公所提供）
紐約中華公所舉行社區會議，討論茂比利街70號大樓重建工作。（紐約中華公所提供）

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