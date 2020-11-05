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布碌崙大西洋地鐵站列車脫軌 華人搭乘線路全受影響

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙多條地鐵列車途經的大西洋大道-巴克萊中心地鐵站5日早晨發生小型列車脫軌事故，華人乘搭的地鐵D、N、R線均受到影響。(取自MTA推特)
布碌崙多條地鐵列車途經的大西洋大道-巴克萊中心地鐵站5日早晨發生小型列車脫軌事故，華人乘搭的地鐵D、N、R線均受到影響。(取自MTA推特)

布碌崙(布魯克林)多條地鐵列車途經的大西洋大道-巴克萊中心地鐵站(Atlantic Avenue-Barclays Center station)5日早晨發生小型列車脫軌事故，所幸涉及的車廂當時未提供乘客服務，沒有造成人員傷亡；大都會運輸署(MTA)稍後發布消息，目前還在調查列車脫軌的主因，而遭事故影響不久後列車均恢復服務，但班次有所減少、通勤客等待時間會更長。

市消防局(FDNY)今早的報告顯示，布碌崙大西洋大道-巴克萊中心地鐵站在凌晨3時40分左右發生一起地鐵脫軌事故，一輛擁有八個車廂的列車在N線軌道上往曼哈頓方向行駛，在離開大西洋大道1000呎，即將抵達Dekalb大道站前，第二個車廂的輪子不慎脫軌。

紀錄顯示該列車並非客運車廂，當時車上所幸無乘客，沒有造成人員傷亡，但隨即引發一系列的中斷服務；MTA在早上8時宣布表示，通往曼哈頓和布碌崙之間的列車的服務有限，其中受影響的線路包括眾多華人使用的D、N、Q、R線，民眾可考慮轉乘2、3、4、5線替代。

直到現在，D、N線已恢復服務，但不少班次會有所減少和遲延，通勤客等待列車的時間恐怕更長，希望能得到諒解；據悉出事列車目前還在軌道，當局正調查脫軌的主因。

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