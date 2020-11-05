法拉盛濱水項目 紐約市都市規畫委員會通過

「法拉盛濱水項目」建成後的效果圖。(開發商提供)

法拉盛 開發案「海濱復興計畫」中的「法拉盛濱水項目」(Special Flushing Waterfront District)備受關注，紐約市 都市規畫委員會(City Planning Commission)4日以11票贊成、兩票反對，通過該計畫，接下來將交由市議會表決，市議會9日將舉行公聽會。

「法拉盛濱水項目」區域分屬三個華人擁有的公司，東至大學點大道(College Point Blvd.)、西至法拉盛溪(Flushing Creek)、南至40路、北至36大道，將建造數棟大樓，有1725套住宅公寓(包括平價公寓)、879個酒店房間、零售及辦公空間，社區共用設施約2萬1913平方呎，並保留3.14畝公共開放空間。

此項目將有超過10億元的私人投資，建造期間平均每天雇用558名建築工人，建成後將為社區提供2926個新工作崗位，預計每年帶來2800萬元稅收；建案更好地運用水域資源、美化河邊走廊；升級下水道和排水系統等基礎設施，新建多條公共道路，有助緩解法拉盛市中心的交通擁擠。

對項目投贊成票的都市規畫委員會主席拉格(Marisa Lago)表示，此項目是法拉盛發展的重要一步。

開發商表示，此規畫案將河岸區荒廢數十年且嚴重污染的29畝土地，改造成16萬平方呎的全年對公眾開放的河濱區，建造全新商住樓宇，還將清理紐約市污染最嚴重的河流之一法拉盛溪；「社區提交了300多封支持此項目的信函，表明我們的願景與社區是一致的，將打造一個法拉盛和皇后區 的新地標。」

反對此項目的民權中心、大法拉盛商會和Chhaya CDC已聯合對市規畫局(DCP)和都市規畫委員會提起訴訟，要求必須對該項目進行環境審查。

「法拉盛濱水項目」今年2月在皇后區第七社委會投票通過，而皇后區代區長李珍宰(Sharon Lee)3月提交的意見為「不贊成」；都市規畫委員會9月16日進行了長達八小時的公聽，4日投票通過後將交由市議會和市長決定。

市議會訂於9日(周一)上午10時舉行此項目線上公聽會，有意發言者請至網頁https://bit.ly/38duGZy註冊。