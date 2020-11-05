販毒致2死 長島華男認罪恐囚6年

林賈斯因提供或販賣毒品，致女友與另一人吸食過量死亡，他日前認罪，將面臨三到六年的刑期，並成為皇后區首個因販毒致他人死亡而獲刑的被告。(美聯社)

長島大頸30歲華裔男子林賈斯(Justin Lum，音譯)，因提供或販賣毒品 致女友與另一人吸食過量死亡，事後企圖以「好心人法」脫罪，但被拘捕並移送法辦；被告日前認罪，將面臨三至六年刑期，並成為皇后區 首個因販毒致他人死亡而獲刑的被告。

根據法院消息，報住在大頸森林徑(Forest Row)的林賈斯，自2017年到2018年間，涉嫌兩起提供或販賣毒品、致他人吸食過量死亡案件；他於2019年9月19日被皇后區大陪審團起訴三項二級誤殺與多項非法販賣管制藥品在內的15項罪名。

案件經過審理，林賈斯2日與檢方達成認罪協議，在庭上認下兩項刑事疏忽謀殺與一項三級非法持有管制藥品的罪名，法官侯德(Holder K.)將於明年1月13日量刑。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，被告親眼目睹受害人瀕臨死亡後，仍繼續向他們多次提供芬太尼(Fentanyl)，導致兩起悲劇發生；她說，林賈斯將是皇后區首位因販毒過量導致他人死亡而獲刑的被告。

法院信息顯示，林賈斯犯下的首起案件發生於2017年4月27日，他與28歲的女友科拉多(Patricia Collado)在大學點的電影院 內共同吸食大量海洛因，電影結束後科拉多又在林賈斯的車上吸食他提供的毒品，因吸食過量而陷入昏迷，林賈斯將女友送往附近醫院救治。

科拉多於當晚11時甦醒後，隨林賈斯返回他祖父位在法拉盛的住所，第三度吸食毒品，隨即心臟驟停，但林賈斯未撥打急救電話，反而繼續吸食毒品後昏睡，女友第二日因吸食過量芬太尼、古柯鹼與海洛因急性中毒死亡。

第二起案件發生在2018年3月1日，林賈斯販賣毒品給貝賽居民布朗(Calvin Brown)，布朗吸食毒品後身體出現異樣，被送往醫院獲救；但3月9日布朗再度向被告購買大量毒品，3月10日被發現服用贊安諾錠 (Xanax)與海洛因等藥物造成急性中毒，在他母親住所內死亡。

林賈斯在兩人死亡後，向另一名顧客炫耀表示，雖然女友與布朗因吸食他售出的毒品過量而死亡，但他認為自己受益於「好心人法」，將不受法律制裁。