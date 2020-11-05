男拒戴口罩進餐廳 亞裔老闆提供反被罵外國人

男子進泰式餐廳拒戴口罩，亞裔女店主提供口罩反被罵「外國人」。(取自Instagram)

3日在紐約市 一家家族經營的泰式餐廳中，一名男子拒絕配戴口罩並要求餐廳提供服務，亞裔老闆提供口罩準備供餐時，該男子卻稱戴口罩「無意義」，並稱業主「外國人」。

皇后區阿斯托利亞(Astoria)的一家泰國餐廳「Maple Thai Eatery」業主的女兒凱瑟琳(Kathaleeya)在案發當日於社群媒體 發布一段視頻，視頻中，一名男子拒絕配戴口罩，並堅持他應該得到相應服務，儘管該餐廳已經明確在店內貼出「無口罩，無服務」的標示。

「這個傢伙今天在我家的餐廳騷擾我。」她在視頻帖下寫道，該案發生在3日中午，「當他沒戴口罩進來時，我很禮貌地提醒他，他需要戴上口罩。」

該男子卻回答說自己沒有口罩，然後詢問餐廳是否可以給他一個，凱瑟琳隨後遞給他一個口罩，但該男子卻開始抱怨說戴口罩沒有意義，因為口罩不會預防病毒傳播。

當凱瑟琳告知他不戴口罩需要離開餐廳時，矛盾開始升級，他拿出手機記錄這段對話，並宣稱自己患有呼吸系統疾病和殘疾，在激烈對話中，可以聽到他一度稱凱瑟琳為「外國人」。

「店內的工作人員與顧客試圖讓他冷靜下來，但他仍然拒絕離開。」凱瑟琳表示，自己的餐廳從疫情爆發後一直遵守防疫規定，嚴格執行六呎社交距離 、勤洗手且要求所有人必須配戴口罩。

「真有趣，我在紐約出生長大，他卻叫我外國人，我猜他只是種族主義者。 」凱瑟琳說。