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世報「在家快樂時光」繪畫賽 11月11日截件

紐約訊
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，今年接受線上投稿，將於11月11日截稿。(本報檔案照)
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，今年接受線上投稿，將於11月11日截稿。(本報檔案照)

世界日報美國味全公司聯合主辦的2020「在家的快樂時光」繪畫比賽，將於11月11日截稿，可郵寄或線上投稿，歡迎全美16歲以下喜愛繪畫的兒童及青少年抓緊機會，踴躍創作參賽。

參加者須以繪畫紙(11吋寬乘14吋高或14吋寬乘11吋高)設計作品，競賽主題為「在家的快樂時光」。本屆比賽首度接受線上投稿，詳情可參考活動官網：bit.ly/weichuanwj。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），在11月11日前寄至紐約世界日報活動組(地址：141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，即可參加競賽。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

今年全球的兒童與青少年待在家消磨假期的機會與時間增加許多，期間無論是自己或家人安排的居家休閒娛樂活動，都讓彼此有更多的互動機會。參賽者可透過畫筆，將在家時的真實情境與感受，透過繪畫方式重現出來，盡情展現自己創造力與並作為未來的一個寶貴回憶。

今年的比賽依年齡共分五組，分別為：6-7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8-9歲組(滿8歲至未滿10歲)、10-11歲組(滿10歲至未滿12歲)、12-13歲組(滿12歲至未滿14歲)、14-16歲組(滿14歲至未滿17歲)。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名的獲獎選手更可獲得個人獎盃一座。每組第一名可得獎金200元，第二名可得160元，第三名可得120元，佳作獎可得60元，所有優勝作品也將公布於世界日報及世界新聞網

收件截稿日期為2020年11月11日，評選結果將訂於2020年11月25日（周三）在世界日報及世界新聞網公布。

所有得獎作品除刊登在世界日報上，也將於12月1日至12月31日在活動官網進行線上展覽。欲洽詢參賽詳情，請參考活動網站：bit.ly/weichuanwj，電話：(718)746-8889轉分機6309。

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