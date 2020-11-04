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「投米老鼠都行」！ 華裔投票站工作人員籲民眾別棄票

記者牟蘭／紐約報導
張希迎今年成為投票站工作人員，她鼓勵華裔投票，讓民選官員看到華裔選民力量。(張希迎提供)
張希迎今年成為投票站工作人員，她鼓勵華裔投票，讓民選官員看到華裔選民力量。(張希迎提供)

3日大選，長島的多個投票站內不乏華裔工作人員身影，經營一家家庭護理公司的張希迎今年首次申請這份工作；她說，選舉期間，自己一直鼓勵身邊朋友投票，提高華裔的投票率，讓民選官員看到華裔的力量，「哪個候選人都不喜歡也沒關係，寫自己，寫米老鼠，都行」。

來美國16年的張希迎居住在長島納蘇郡(Nassau County)，經營一家家庭護理公司的她，直到一年前社區的一場關於長島鐵路附近的公寓建案，才意識到參政議政的重要性。

張希迎說，為了保護社區的環境，她與鄰居積極參與當地政府舉辦的公聽會，反對這個不適合社區的建案，最終獲得成功；她表示，這個經歷讓她了解美國的民主制度，更積極的參與社區事物，並在今年申請成為投票站的一名工作人員。

由於新冠疫情來襲，張希迎表示，往年在投票站工作的長者成為易感人群，許多投票站都傳來急需工作人員的消息，更激發她加入投票站決心；成功申請後，她表示，當局提供了數個小時的培訓，3日凌晨5時15分「成功上崗」，連續工作16小時，服務當地民眾投票。

張希迎說，投票至關重要，一些華裔認為選票上候選人都不能代表他們的心聲，選擇棄票，導致華裔的投票率低，讓民選官員不重視華人的聲音；她建議，若民眾不支持任何一方，可手寫下總統或其他民選官員的代表，「千萬別棄票」。

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