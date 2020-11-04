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毆打華裔祖孫、推祖母落軌嫌犯落網 被控企圖謀殺

記者黃伊奕／紐約報導
程亨利被嫌犯狂毆致傷送醫，後悔在案發前規勸嫌犯不要吸菸。(取自gofundme)
程亨利被嫌犯狂毆致傷送醫，後悔在案發前規勸嫌犯不要吸菸。(取自gofundme)

此前在布碌崙(布魯克林)地鐵站內毆打華裔祖孫三人、並將祖母推下地鐵軌道的嫌犯於2日落網，檢方對他提出謀殺未遂、兩項攻擊等刑事重罪指控，在此次被捕之前他還曾兩次入獄，8月才剛出獄便又犯案。

這起惡性攻擊案發生於10月19日下午1時35分左右，82歲祖父鮑仁(Ren Bao，姓名皆音譯)、73歲祖母何碧(Bi He)、以及30歲孫子程亨利(Henry Cheng)在格林堡(Fort Greene)向南行駛的Clinton-Washington地鐵站台內等車時，因一名男子在地鐵站內吸煙，程亨利上前勸戒引發爭執。

之後嫌犯對祖孫三人一頓暴打，並把企圖勸架的何碧推下地鐵軌道，好在何碧未遭列車輾壓， 逃過一劫。

警方經過兩周調查，2日將嫌犯納蘭德茲(Luis Hernandez)拘捕，3日在布碌崙刑事法院過堂，檢方對他提出謀殺未遂、兩項攻擊等罪名指控，不得保釋。

助理檢察官指出，案發當日納蘭德茲用「難以置信的力度」毆打程亨利，甚至在他跌倒在地後仍未停止攻擊，「毆打如此慘烈，以致納蘭德茲被捕時手上仍帶著石膏」；而何碧被推下地鐵軌道，導致脊椎、腿部、顱骨等多處骨折，檢察官說，「一開始以為是地鐵列車及時停下來，事實是她快速越過軌道跑到另外一側，才逃過一劫。」

納蘭德茲在2007年曾因與兒童不當性接觸以及亂倫罪而被捕入獄，2013年出獄後仍未改過自新，2018年在史泰登島涉及另一宗攻擊案件再次被捕，兩個月前才剛釋放出獄。

程亨利此前在接受「每日新聞」採訪時表示，真希望自己在案發前沒有規勸納蘭德茲不要吸菸，「我感到非常內疚，是我讓親人陷入這樣的處境，我在這個城市生活了30年，應該學聰明一些。」

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