預防打砸搶 蘇荷區商家組民防隊 眾多警力巡邏

蘇荷區眾多商家在3日傍晚抓緊最後時間釘木板，大批警力也在街頭待命，防止選後可能的騷亂。（記者洪群超/攝影）

預防大選夜開始可能的騷亂，包括曼哈頓蘇荷區(SoHo)、五大道在內的眾多商業區，3日下午5時許大部分商鋪就提早結束營業，趁天黑之前將門窗釘上木板，不少還聘請保安守夜，嚴陣以待；很多公寓樓也告知住戶加強對動盪局勢的防備措施，有的聘請持槍保安巡邏，有的則要求居民隨身帶身分證明，應對入內時安保查詢。

由於6月持續數周的反警遊行引發夜間打砸搶掠，蘇荷區是受害重災區，包括萊卡相機店、名牌衣服、鞋包店等慘遭洗劫，3日市警從下午4時許天將黑時，就布置眾多警力在曼哈頓各大商業街區巡邏，隔幾條街就有巡邏車執勤。

而蘇荷區當地居民和商家也組成「Holding Down Manhattan」民防組織，宣布從選舉夜開始，出動自衛巡邏隊，持合法槍枝及棒球棒等在蘇荷區街道上巡邏，預防打砸搶燒再上演。

市警當日指出，除了全員出動現役警員維持治安，防止動亂外，市警情報小組也一直密切監控各社交媒體，以對可能的騷亂、大型示威集結做及時反應；大批防暴警察3日傍晚開始，也從市警總局及其他各區指揮中心整裝完畢，從晚7時許開赴各熱點區域。

除了商業區，眾多公寓樓也加強安保。緊鄰川普大廈、川普國際酒店等示威高發區的曼哈頓哥倫布圓環周邊，以及上東城等高檔居民小區，紛紛聘請持槍保安守衛，在小區和大樓入口巡邏。

位於皇后區森林小丘、雷哥公園等集中居民區，很多公寓樓的管理公司也紛紛在3日貼出告示，指出選舉日後恐有持續數日乃至數周的動盪局勢，為防範於未然，在這段時間內加強所在樓宇及小區的安保，要求公寓住戶出門時帶身分證件，以應付回家時保安人員核實身分，訪客入內也都需要登記。