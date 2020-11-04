「被搶怕了」 曼哈頓華埠店家防選舉騷亂 釘木板自保

曼哈頓華埠有的藥房已釘上木板，防止大選引發騷亂。(記者顏嘉瑩/攝影)

為了預防大選投票日出現大規模的打砸搶，曼哈頓華埠部分店家3日一早就開始在門口釘上木板，也有部分商家直接暫停營業；商家表示，今年夏天在全美各地的抗議示威活動波及無辜商家，已經「被搶怕了」，不過也有商家認為，若出現騷亂，抗議者應也不會選擇到華埠，而會到中城、川普大樓等處抗議，不需太擔心。

位於堅尼路(Canal St.)上的中國工商銀行、華美銀行等，3日一早就在門口釘上木板，大通銀行則是貼公告表示當天受到大選影響，提早結束營業；另外，部分藥房、珠寶店也都做了防止選舉騷亂造成打砸搶的應變措施。

堅尼路上的健寧西藥房將部分店門以木板封起，只留出入口讓顧客進出，藥房職員表示，為了防止可能的騷亂，前一晚老闆就請人來釘木板。

在今年6月因非洲裔佛洛伊德(George Floyd)遭警壓頸致死案造成的抗議活動中，暴徒就曾在華埠以藥房、珠寶店、手機店等為目標行搶；一位不具名藥房業者表示，這些活動讓無辜店家遭受波及，已經「被搶怕了」，如果大選再造成騷亂，實在不知道該怎麼辦。

有些中餐館當日乾脆歇業，位於勿街(Mott St.)上的餐館「昇輝海鮮酒樓」，更在門上貼公告表示為「支持選舉」，將連續歇業兩天，訂於5日(周四)重新開放。

此前店門玻璃曾被打破的「上海老正興」餐廳，業者朱太表示，雖然她擔心若發生騷亂，店門恐再被破壞，但每次請人來釘木板，又是一筆上千元的開銷，在疫情衝擊下生意仍未回到正軌，她無力再負擔更多額外支出，只能祈禱不要發生騷亂、別傷害無辜商家。

上海老正興也將門口戶外用餐座的桌椅收到室內；朱太說，騷亂中桌椅可能被抗議者拿起來當武器，因此先將戶外餐座的桌椅收起來，只做堂食生意。

珠寶店可能在騷亂中成為行搶目標，「金玉珠寶錶行」業主岑灼槐認為，即便發生騷亂，也會集中在市政廳、川普大樓、時報廣場等處，華埠不一定會成為目標；不過他也透露，若晚上見選民情緒逐漸高張，他會拉上鐵門以策安全。