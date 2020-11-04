選舉暴力「零容忍」 紐約市警總局長：打砸搶要控罪

莫乃漢稱3日、4日兩天全市暫無治安威脅。(記者張晨/攝影)

全美3日普選日，由於擔心選舉結果可能引發暴力衝突，紐約市商家紛紛採取措施，使用木板或捲簾門遮擋，以防止任何潛在的損失；市警總局局長希爾(Dermot Shea)、總警司莫乃漢(Terence Monahan)當日表示，對非和平示威「零容忍」，但因選舉結果尚不明朗，3、4兩日尚未有任何潛在威脅，「只是普通、平靜的普選日」。

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而華埠民眾則擔心6月曾發生的砸搶事件會再次重演，部分原因是暴力示威者從兩橋下來經過華埠造成混亂；莫乃漢回答本報記者對此擔憂的提問時表示，可以理解居民的困惑，但對於和平示威，市警能做的是一路跟隨，以防不測，並不能完全制止。

「據我們現在掌握的消息，並沒有任何跡象表明砸搶案件會再次發生。」莫乃漢說。

希爾在當日一早接受NY1電視台採訪時說，「對所有紐約人來說，今天的警察力量強大，他們將對此事(暴力)零容忍，我不能再明確了—零容忍。」

希爾也要求檢察官也應立即採取行動，「我們將要求檢察官追究涉案者的責任，因為這些人擾亂紐約人的生活，砸搶商店引發混亂，不能僅僅被釋放而不被指控，必須面對刑事後果。」

而莫乃漢也在當天下午於市警總局門前召開記者會表示，目前選情尚未明朗，無法預知即將發聲的突發情況，3日、4日兩天沒有任何計畫中的抗議活動或潛在引發暴亂的威脅，「只是普通、平靜的普選日」。

市警情報部門在密切關注社交媒體上熱門的活動組織發起者，以快速掌握其位置和動向。