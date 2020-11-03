我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「從這座房子到白宮」 白登重返賓州故居

最高法院保守派優勢 共和黨支持者不擔心白登上台

關心健保問題 華裔耆老撐拐杖、靠人攙扶也要投票

記者顏嘉瑩／紐約報導
選民在投票站領取選票。(記者顏嘉瑩/攝影)
選民在投票站領取選票。(記者顏嘉瑩/攝影)

總統候選人川普與白登在選前都針對醫療健保問題提出政見，3日在曼哈頓華埠公立第130小學(PS. 130)投票站擔任志工的華裔表示，醫療健保議題讓不少華裔耆老選民出來投票，與往年相比，今年有更多耆老選民，就連高齡90幾甚至上百歲的耆老，也都積極參與投票。

面對主張反對歐記健保的川普，支持歐記健保的白登曾在選前的造勢活動上，承諾任後將以照顧家人的方法，擴及弱勢族群的健保，在PS. 130投票站的華裔志工邵玉國表示，大選當天明顯看到有更多華裔耆老選民出來投票。

「他們很多連走路都有困難，必須要撐著拐杖、靠家庭護理員的攙扶之下才能到投票站，其中還有很多選民已經高齡90歲、上百歲，但健保議題與他們關係密切，因此催了不少票。」

過去六、七年均在該投票站服務的邵玉國說，今年選舉是他看到最多華裔耆老出來投票的一次，同時一早就有不少選民排在門口等待進入投票，不過因為紐約州今年首次開放提早投票，將選民分流出去，3日當天並不會太混亂、秩序良好，且多數民眾在短時間內就可入內投票，不用在門口等太久，也未見太多排隊人潮。

對於看到這麼多耆老到場投票，邵玉國感到非常欣慰，他也說，附近大部分的選民對於投票流程都沒有問題，但是因為此次選舉除了選總統，還有不少州級職位需投票，候選人多再加上選票大小有限，讓這些耆老選民看不清楚選票上的名字，只能靠志工逐個將候選人名字念給選民聽，才能順利投票。

志工發現，今年有更多耆老因關心健保問題，出來投票。(記者顏嘉瑩/攝影)
志工發現，今年有更多耆老因關心健保問題，出來投票。(記者顏嘉瑩/攝影)
志工在華裔耆老旁協助投票。(記者顏嘉瑩/攝影)
志工在華裔耆老旁協助投票。(記者顏嘉瑩/攝影)
志工發現，今年有更多耆老因關心健保問題，出來投票。(記者顏嘉瑩/攝影)
志工發現，今年有更多耆老因關心健保問題，出來投票。(記者顏嘉瑩/攝影)
志工發現，今年有更多耆老因關心健保問題，出來投票。(記者顏嘉瑩/攝影)
志工發現，今年有更多耆老因關心健保問題，出來投票。(記者顏嘉瑩/攝影)

投票 歐記健保 華裔

上一則

防選舉騷亂 曼哈頓華埠店家「被搶怕了」釘木板自保

下一則

「只是普通、平靜的普選日」市警稱今明兩日全市尚無治安威脅

延伸閱讀

川普和白登銀髮力量發威 盤點全球高齡國家領袖

川普和白登銀髮力量發威 盤點全球高齡國家領袖
路透：德意志銀行選後將與川普切割

路透：德意志銀行選後將與川普切割
大選日一早 白登訪故居 川普致電新聞台吐苦水

大選日一早 白登訪故居 川普致電新聞台吐苦水
川普：將獲至少306張選舉人票 但不會過早宣布勝選

川普：將獲至少306張選舉人票 但不會過早宣布勝選
川普結束造勢返華府 預料投票日將坐鎮白宮

川普結束造勢返華府 預料投票日將坐鎮白宮
選戰賭盤史上最大注！神秘英商人砸500萬押川普贏

選戰賭盤史上最大注！神秘英商人砸500萬押川普贏

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
一名30歲左右的華女27日發現在法拉盛街頭喪命。（取自谷歌地圖截圖）

30歲華女法拉盛街頭喪命 警方籲知情者提供線索

2020-10-28 09:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華為副總裁深圳猝死 享年55歲

華為副總裁深圳猝死 享年55歲
新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登
川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查
「你不是我媽了」挺川普引家庭革命 關係難修復

「你不是我媽了」挺川普引家庭革命 關係難修復
大選前夕 川普政府「公共負擔」移民新規遭封殺

大選前夕 川普政府「公共負擔」移民新規遭封殺