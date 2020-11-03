關心健保問題 華裔耆老撐拐杖、靠人攙扶也要投票

選民在投票站領取選票。(記者顏嘉瑩/攝影)

總統候選人川普與白登在選前都針對醫療健保問題提出政見，3日在曼哈頓華埠公立第130小學(PS. 130)投票 站擔任志工的華裔 表示，醫療健保議題讓不少華裔耆老選民出來投票，與往年相比，今年有更多耆老選民，就連高齡90幾甚至上百歲的耆老，也都積極參與投票。

面對主張反對歐記健保 的川普，支持歐記健保的白登曾在選前的造勢活動上，承諾任後將以照顧家人的方法，擴及弱勢族群的健保，在PS. 130投票站的華裔志工邵玉國表示，大選當天明顯看到有更多華裔耆老選民出來投票。

「他們很多連走路都有困難，必須要撐著拐杖、靠家庭護理員的攙扶之下才能到投票站，其中還有很多選民已經高齡90歲、上百歲，但健保議題與他們關係密切，因此催了不少票。」

過去六、七年均在該投票站服務的邵玉國說，今年選舉是他看到最多華裔耆老出來投票的一次，同時一早就有不少選民排在門口等待進入投票，不過因為紐約州今年首次開放提早投票，將選民分流出去，3日當天並不會太混亂、秩序良好，且多數民眾在短時間內就可入內投票，不用在門口等太久，也未見太多排隊人潮。

對於看到這麼多耆老到場投票，邵玉國感到非常欣慰，他也說，附近大部分的選民對於投票流程都沒有問題，但是因為此次選舉除了選總統，還有不少州級職位需投票，候選人多再加上選票大小有限，讓這些耆老選民看不清楚選票上的名字，只能靠志工逐個將候選人名字念給選民聽，才能順利投票。