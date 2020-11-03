我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

小商戶退租 華埠社團陷生存危機

記者顏嘉瑩／紐約報導
勿街上就有四分之一的店鋪為華人社團擁有，但店鋪受疫情影響不續租，讓靠房租賴以維生的社團財務困難。(記者顏嘉瑩/攝影)
勿街上就有四分之一的店鋪為華人社團擁有，但店鋪受疫情影響不續租，讓靠房租賴以維生的社團財務困難。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠勿街(Mott St.)為華埠社區的主要街道，據了解，光是該條路上就有30間店鋪為華人社團擁有，屬於非營利機構的華人社團提供社區免費服務，主要靠著收取店鋪租金維持營運，但疫情卻讓商業租戶無法承受，隨著一個接著一個退租，在無收入又得負擔年年上漲的地稅之下，華人社團未來生存相當困難。

紐約中華公所主席于金山表示，勿街約有30間店鋪為華人社團擁有，占所有店鋪的四分之一，而與其他有政府撥款的非營利組織不同，華人社團提供的服務必須得靠社團內部財政支出，而這些華人社團主要靠著收取店租維生，但疫情影響也讓社團收租出現困難，「叫苦連天」。

于金山舉例，光是中華公所的地稅每年就要支出約18萬元，同時今年的地稅更比去年多出15%，「一樣的地、樓一樣破，但每年還是加稅」；雖然店鋪之上還有住房單位供出租，但于金山表示，樓上出租單位按照政府規定，多為租金管制房和穩租房，「租出去還得倒貼，所以樓下的店鋪還是主要經濟來源。」

疫情以來政府為了緩解小房東的負擔，將原本地稅遲繳的滯納金從每季18%降至7.5%，不過對於這些屬非營利機構的華人社團來說，仍非常吃重；于金山說，許多華人社團在疫情期間也為店鋪減租，希望大家能夠一起忍一忍、度過難關，但即便已經減租，能繳出房租的租戶仍少之又少。

據了解，美東聯成公所此前由於內部紛爭，積欠數十萬元地稅，光是遲繳的滯納金，每個月的支出相當龐大，為了止血，只能透過籌款和貸款的方式把積欠的地稅還清；而聯成公所也非唯一面臨該窘境的社團，于金山透露，還有不少社團無力繳交地稅，只能持續繳交滯納金，但積欠地稅債務每年仍持續累加。

于金山認為，政府將社團持有樓宇的住房單位列為租金管制為好意，但「這些社會福利政策應由政府承擔，不能壓到老百姓身上」；他說，租戶無力繳房租、房東無法繳地稅、政府沒有稅收，這個結構鏈一環扣著一環、彼此唇齒相依，希望政府能夠聽到小房東的聲音、提供更多協助。

勿街上就有四分之一的店鋪為華人社團擁有。(記者顏嘉瑩/攝影)
勿街上就有四分之一的店鋪為華人社團擁有。(記者顏嘉瑩/攝影)

華人 疫情 租金

上一則

紐約市900預備警宣誓入職 13%為亞裔

下一則

強風蹂躪 戶外用餐區一片狼藉

延伸閱讀

普選面對鄭永佳挑戰 卡范納訪中華公所盼支持

普選面對鄭永佳挑戰 卡范納訪中華公所盼支持
參議員卡范納訪華社爭取連任 復甦合約提案獲多數支持

參議員卡范納訪華社爭取連任 復甦合約提案獲多數支持
逾166萬紐約客提前投票 華埠投票站投票數為以往5倍

逾166萬紐約客提前投票 華埠投票站投票數為以往5倍
喬安·艾利歐拉（Joann Ariola）競選皇后區區長

喬安·艾利歐拉（Joann Ariola）競選皇后區區長
聯合民主黨到華埠 呼籲民眾票投白登

聯合民主黨到華埠 呼籲民眾票投白登
金山牛年華埠花車巡遊 2•20線上播放

金山牛年華埠花車巡遊 2•20線上播放

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
曼哈頓下城26日早發生一起惡性傷人案件。(記者張晨／攝影)

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

2020-10-26 16:10
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸
全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂
1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州

1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州
14歲腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱

14歲腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱
川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查