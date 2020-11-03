小商戶退租 華埠社團陷生存危機

勿街上就有四分之一的店鋪為華人社團擁有，但店鋪受疫情影響不續租，讓靠房租賴以維生的社團財務困難。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠勿街(Mott St.)為華埠社區的主要街道，據了解，光是該條路上就有30間店鋪為華人 社團擁有，屬於非營利機構的華人社團提供社區免費服務，主要靠著收取店鋪租金 維持營運，但疫情 卻讓商業租戶無法承受，隨著一個接著一個退租，在無收入又得負擔年年上漲的地稅之下，華人社團未來生存相當困難。

紐約中華公所主席于金山表示，勿街約有30間店鋪為華人社團擁有，占所有店鋪的四分之一，而與其他有政府撥款的非營利組織不同，華人社團提供的服務必須得靠社團內部財政支出，而這些華人社團主要靠著收取店租維生，但疫情影響也讓社團收租出現困難，「叫苦連天」。

于金山舉例，光是中華公所的地稅每年就要支出約18萬元，同時今年的地稅更比去年多出15%，「一樣的地、樓一樣破，但每年還是加稅」；雖然店鋪之上還有住房單位供出租，但于金山表示，樓上出租單位按照政府規定，多為租金管制房和穩租房，「租出去還得倒貼，所以樓下的店鋪還是主要經濟來源。」

疫情以來政府為了緩解小房東的負擔，將原本地稅遲繳的滯納金從每季18%降至7.5%，不過對於這些屬非營利機構的華人社團來說，仍非常吃重；于金山說，許多華人社團在疫情期間也為店鋪減租，希望大家能夠一起忍一忍、度過難關，但即便已經減租，能繳出房租的租戶仍少之又少。

據了解，美東聯成公所此前由於內部紛爭，積欠數十萬元地稅，光是遲繳的滯納金，每個月的支出相當龐大，為了止血，只能透過籌款和貸款的方式把積欠的地稅還清；而聯成公所也非唯一面臨該窘境的社團，于金山透露，還有不少社團無力繳交地稅，只能持續繳交滯納金，但積欠地稅債務每年仍持續累加。

于金山認為，政府將社團持有樓宇的住房單位列為租金管制為好意，但「這些社會福利政策應由政府承擔，不能壓到老百姓身上」；他說，租戶無力繳房租、房東無法繳地稅、政府沒有稅收，這個結構鏈一環扣著一環、彼此唇齒相依，希望政府能夠聽到小房東的聲音、提供更多協助。