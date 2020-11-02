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中華公所追悼黃鼎明 「他很愛華埠」 一生回饋社區

記者顏嘉瑩／紐約報導
中華公所為黃鼎明舉辦悼念會。(中華公所提供，蘇群娟攝影)
中華公所為黃鼎明舉辦悼念會。(中華公所提供，蘇群娟攝影)

紐約中華公所服務超過20年的社區人士黃鼎明，於今年3月底因心臟病發去世，家屬在1日黃鼎明85歲冥誕時，在中華公所舉辦悼念會；會上他的三個兒子表示，父親一生為華埠、華人付出，鼓勵三個孩子學習中華文化、回饋社區，並呼籲華人踴躍參政，並一度哽咽說道：「他很愛華埠」，希望能繼續將父親精神傳承。

黃鼎明3月30日因病去世，但當時正值新冠肺炎疫情高峰，無法舉辦追悼會，因此家人選在1日黃鼎明冥誕，在父親生前服務過20多年的中華公所舉辦追悼會，與社區友人共同追憶父親。

當天三個兒子表示，父親在1968年進入市人力資源管理局(HRA)工作，後派駐在中華公所，為華裔移民服務；二子黃啟俊表示，父親連周末都會到社區服務，他與同樣就讀紐約華僑學校的兩個兄弟，也會跟著父親一起，很多時間都是在中華大樓中度過，回憶父親時他也一度哽咽，表示父親很愛華埠。

大兒子黃啟超說，父親生前對三個孩子最大的教育就是「要記住自己的根」以及「踴躍參政」；他表示，父親在緬甸出生後，先後前往中國、香港尋根，再從加拿大到紐約，深知回饋社區的重要，也鼓勵華人參政、在主流社會發聲，黃啟超在會上也鼓勵與會者積極參與投票，「相信如果我父親在現場，他也一定會叫大家這麼做。」

中華公所主席于金山則回憶自己與黃鼎明相識過程，曾在世界日報擔任記者的他表示，當時為新進記者的他到中華公所拜訪主席，因此認識黃鼎明；于金山說，黃鼎明在中華公所為新移民服務，除了幫他們申請福利外，更教育他們應該如何融入主流社會，「中華公所這個場地是讓我們所有人紀念黃鼎明的地方。」

黃鼎明出身於一個緬甸華裔富商家庭，家裡經營三間當舖及當地最大的中草藥零售批發生意，1942年二次大戰期間乘坐一輛巴士離開緬甸，回到家鄉廣東台山市，後前往香港求學，1958年到加拿大多倫多深造，於1962年轉到史泰登島Wagner學院完成工商管理碩士課程。1968年進入HRA後，於1977年派駐在中華公所，成為社會局專員，為廣大的低收入移民服務。

華埠 紐約 緬甸

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