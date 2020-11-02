華裔護理員集會抗議 籲廢除24小時工作制

多位華裔家庭護理員在曼哈頓中城集會抗議。(華人職工會提供)

日前多位華裔 家庭護理員在曼哈頓中城集會，抗議1199國際工會美國 醫療工作者東部聯盟(1199 SEIU United Healthcare Workers East)幫助護理機構和保險公司維持24小時工作制，護理員卻只能獲得13小時的報酬；集會中，華裔護理員要求工會協助解決問題，結束全日無休的工作制。

今年7月，紐約州 高等法院法官提希(Alexander Tisch)判決護理員在狀告公司要求賠償時，不能被強制要求與公司和工會通過仲裁解決，不過卻有不少護理員表示，在向雇主要求賠償24小時工資時，工會不僅不支持，更修改工會協議擋住在法庭的案件，強迫他們去仲裁，期間經過多年，導致護理員無法拿到欠薪。

當日的集會上，護理員舉著「廢除24小時工作制」的中文標語牌，抗議表示長時間的工作不僅無法取得應得的工資，更使護理員缺乏睡眠、肌肉損傷，同時出現抑鬱狀況，為長期健康帶來問題；1199工會會員、華裔護理員陳麗儀表示，她24小時照顧重症老人病患，晚上不能睡覺，卻只能獲得13小時的工資。

在將雇主告上法院後，她與多會護理員要求工會仲裁，但工會不協助仲裁，更藉口要等所有與她有相同遭遇的護理員出面一起解決；陳麗儀說，依照規定，24小時的護理工作中，若晚上無法連續睡眠五個小時，就應得24小時全部工資，如今工會一再拖延、不協助護理員維權的做法實在不應該。

陳麗儀表示，當日的集會主要希望工會站出來，馬上協助護理員仲裁，並停止護理員24小時全日無休的工作制。