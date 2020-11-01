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連續12年…市警109分局聯合華商會發糖

記者牟蘭／紐約報導
109分局戶外停車場10月31日變身「奇幻糖果樂園」，連續12年在萬聖節為孩子分發糖果。(記者牟蘭／攝影)
109分局戶外停車場10月31日變身「奇幻糖果樂園」，連續12年在萬聖節為孩子分發糖果。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛轄區市警109分局戶外停車場10月31日變身「奇幻糖果樂園」，連續12年在萬聖節為孩子分發糖果，警局在門口擺放充氣玩偶，部分警員「變裝」接待孩子與家長；主辦方表示，因疫情影響，今年討糖孩子減少八成，但為促進警民關係，仍做好全身防護，照例為孩子發糖。

109分局已連續12年與法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)合作，在萬聖節為孩子發糖；該局社區事務官黃凌欽表示，雖然疫情爆發，但萬聖節發糖是每年社區孩子期待的活動，今年特別準備1100袋糖果，向孩子送去甜蜜；他說，發糖活動旨在改變新移民對警局的刻板印象，讓民眾不再懼怕警察，願意走進警局尋求幫助。

華商會理事長戴宏表示，華商會連續12年支持109分局的萬聖節活動，感謝109分局警員多年來維護社區治安；他說，紐約部分地區近期警民關係緊張，但法拉盛市區的警民關係一直和諧，民眾在疫情期間向警局贈送防疫物資，警方也在日前的遊行活動中，盡力保護商家與民眾安全，希望透過這一活動更拉近警民關係。

市議員顧雅明表示，疫情期間孩子被迫待在家中避疫，即使疫情趨緩的今天，許多華裔學生仍選擇遠程教學，導致部分兒童與青少年出現心理疾病；他說，戶外討糖活動讓孩子與他人良好溝通，幫助他們健康成長。

華商會理事、第20選區市議員參選人王能表示，由於疫情的影響，今年討糖的孩子較往年減少八成左右，不如往年熱鬧；他說，前來參與的孩子都做好防護措施，戴口罩與手套，向主辦方索要糖果。

前來討糖的付梓鈺今年七歲，她每年都盼望萬聖節的討糖活動，她當日以迪士尼公主的造型外出，隨母親與朋友一起在法拉盛附近討糖；她的母親表示，因疫情影響，原本不願讓女兒外出，但看著孩子不高興多日，只好做好防護措施帶孩子外出。

華商會總幹事胡師功也參與當日的萬聖節送糖活動。

109分局連續12年與法拉盛華商會合作，在萬聖節為孩子分發糖果。(記者牟蘭／攝影...
109分局連續12年與法拉盛華商會合作，在萬聖節為孩子分發糖果。(記者牟蘭／攝影)
109分局連續12年與法拉盛華商會合作，在萬聖節為孩子分發糖果。(記者牟蘭／攝影...
109分局連續12年與法拉盛華商會合作，在萬聖節為孩子分發糖果。(記者牟蘭／攝影)
今年七歲的付梓鈺以迪士尼公主的造型外出，隨母親與朋友一起，在法拉盛附近討糖。(記...
今年七歲的付梓鈺以迪士尼公主的造型外出，隨母親與朋友一起，在法拉盛附近討糖。(記者牟蘭／攝影)

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