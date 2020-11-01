華埠兒童培護中心 萬聖節競賽好歡樂

培護中心各班最佳南瓜設計和最佳服裝比賽獲獎者合影。（華埠兒童培護中心提供）

華埠 兒童培護中心30日舉行首屆萬聖節 競賽，學校為孩子頒發最佳南瓜設計獎和最佳服裝獎，主任李小愷表示，雖然因疫情原因，學校取消了年度萬聖節搗蛋遊戲等許多活動，但仍在保持社交距離基礎上舉行萬聖節活動，讓孩子體驗萬聖節氣氛。

華埠兒童培護中心於8月3日正式恢復開學，並開始招收二歲至四歲兒童及學前班兒童。

李小愷表示，如今在特殊時期，無法像往年一樣繼續舉辦萬聖節搗蛋遊戲，也無法讓每個班級的孩子們都穿著萬聖節服裝在五層建築內、在各個班級房間活動，不過中心仍做出一些改變，在保持社交距離前提下，讓孩子們感受節日氣氛。

李小愷說，在華埠兒童培護中心董事長于金山、台山寧陽會館主席曾偉康、美東聯成公所代主席張鈞、紐約 協勝公會主席馮穩平、紐約安良工商總會會長陳逸民、紐約中華總商會副董事長鄧遐勲、紐約洪文致公堂主席譚錦超、國民黨駐美東支部常委陳尚仁等的捐助下，中心於10月30日舉行首屆萬聖節競賽。

學校為每個孩子提供南瓜，老師幫助孩子裝飾和個性設計南瓜，之後為孩子們頒發最佳南瓜設計獎和最佳服裝獎，此外還向老師們頒發現金獎，感謝老師為員工和學生帶來歡笑。

李小愷還表示，培護中心今年也因疫情遭受前所未有的困難，但不希望孩子們錯過任何成長機會，感謝董事會成員、僑團和學生父母的捐款，也歡迎更多熱心人士、團體和公司給予培護中心捐款和支持。