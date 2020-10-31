避免疫情反彈 顧雅明聯合法拉盛商改區贈送1000個口罩

顧雅明與史塔文斯基)聯合法拉盛商改區將從3日起向民眾贈送防疫物資。(記者牟蘭／攝影)

為避免法拉盛疫情 反彈，市議員顧雅明與州參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)聯合法拉盛商業改進區(Flushing BID)日前宣布，將於3日(周二)起向當地商家免費提供1000個口罩與幹免洗手液等，保護商民的健康；顧雅明表示，疫情已重創法拉盛的經濟，社區難以再承受第二輪的打擊。

法拉盛商改區共同主席莊振輝表示，隨著天氣變冷，部分地區出現疫情反彈趨勢，為保護當地疫情平穩，呼籲商家與顧客做好防疫工作，「戴口罩、保持社交距離並勤洗手」。

顧雅明表示，假日季將至，往年商家將迎來大量客源，但今年疫情蔓延，商家在做生意的同時，更應避免疫情傳播，因此聯合史塔文斯基與法拉盛商改區向商家免費贈送防疫物資。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，本次贈送活動只針對商家，所需的商家請於2日電(718)888-1805聯繫商改區預約，物資有限，先到先得。

法拉盛第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)提醒，民眾除了慶祝佳節外，也要把握機會投票 ，她鼓勵民眾利用提前投票站與不在籍投票，避開人潮用選票發聲；她表示，若長者不便出門，可由兒女或他人前往投票站代交不在籍投票。

州參議員劉醇逸也參加當天的活動表示支持。