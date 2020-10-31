我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增

施華洛世奇將裁6,000人關百店 迎史上最大規模整頓計畫

避免疫情反彈 顧雅明聯合法拉盛商改區贈送1000個口罩

記者牟蘭／紐約報導
顧雅明與史塔文斯基)聯合法拉盛商改區將從3日起向民眾贈送防疫物資。(記者牟蘭／攝影)
顧雅明與史塔文斯基)聯合法拉盛商改區將從3日起向民眾贈送防疫物資。(記者牟蘭／攝影)

為避免法拉盛疫情反彈，市議員顧雅明與州參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)聯合法拉盛商業改進區(Flushing BID)日前宣布，將於3日(周二)起向當地商家免費提供1000個口罩與幹免洗手液等，保護商民的健康；顧雅明表示，疫情已重創法拉盛的經濟，社區難以再承受第二輪的打擊。

法拉盛商改區共同主席莊振輝表示，隨著天氣變冷，部分地區出現疫情反彈趨勢，為保護當地疫情平穩，呼籲商家與顧客做好防疫工作，「戴口罩、保持社交距離並勤洗手」。

顧雅明表示，假日季將至，往年商家將迎來大量客源，但今年疫情蔓延，商家在做生意的同時，更應避免疫情傳播，因此聯合史塔文斯基與法拉盛商改區向商家免費贈送防疫物資。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，本次贈送活動只針對商家，所需的商家請於2日電(718)888-1805聯繫商改區預約，物資有限，先到先得。

法拉盛第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)提醒，民眾除了慶祝佳節外，也要把握機會投票，她鼓勵民眾利用提前投票站與不在籍投票，避開人潮用選票發聲；她表示，若長者不便出門，可由兒女或他人前往投票站代交不在籍投票。

州參議員劉醇逸也參加當天的活動表示支持。

法拉盛 疫情 投票

上一則

全美逾4萬中餐館 3成已倒閉

下一則

業者復工線上會議 專員籲作足防疫工作、勿抱僥倖心理

延伸閱讀

法拉盛共有公寓房源飆增7倍 報價漲8%

法拉盛共有公寓房源飆增7倍 報價漲8%
法拉盛草原可樂娜公園噴泉 獲680萬元整修費

法拉盛草原可樂娜公園噴泉 獲680萬元整修費
翁銀杰律師法拉盛/布碌崙辦事處專長地產及生意買賣法律服務

翁銀杰律師法拉盛/布碌崙辦事處專長地產及生意買賣法律服務
法拉盛草原可樂娜公園噴泉 獲650萬元整修經費

法拉盛草原可樂娜公園噴泉 獲650萬元整修經費
超強健健康食品店法拉盛分店增售美國各大廠牌維他命及保健品

超強健健康食品店法拉盛分店增售美國各大廠牌維他命及保健品
抗議緬街公車專用道 亞裔組織周日遊行

抗議緬街公車專用道 亞裔組織周日遊行

熱門新聞

曼哈頓下城26日早發生一起惡性傷人案件。(記者張晨／攝影)

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

2020-10-26 16:10
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
劉醇逸(左)與孟昭文(右)前往貝賽早鳥投票。(記者牟蘭／攝影)

圖輯／紐約華裔爭當「早鳥」 憂被辱中國病毒 等兩小時用選票發聲

2020-10-24 13:54
一名30歲左右的華女27日發現在法拉盛街頭喪命。（取自谷歌地圖截圖）

30歲華女法拉盛街頭喪命 警方籲知情者提供線索

2020-10-28 09:14
紐約州長葛謨25日表示，紐約州已經戰勝疫情，但聯邦政府卻早在疫情開始時就「提前投降」。圖為皇后區秋園一處餐廳。(美聯社)

白宮幕僚長稱放棄控制疫情 葛謨：聯邦政府早就「提前投降」

2020-10-25 13:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國人妻玩交友軟體 遇「醜男」扒衣 急向老公求救

中國人妻玩交友軟體 遇「醜男」扒衣 急向老公求救
蔡政府偏袒共和黨被抓包？華郵爆：曾為此向民主黨致歉

蔡政府偏袒共和黨被抓包？華郵爆：曾為此向民主黨致歉
100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他再沒來看我

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他再沒來看我
賭大選 看好誰？ 全球押注賭金已逾10億美元

賭大選 看好誰？ 全球押注賭金已逾10億美元
最帥龐德 英國演員史恩康納萊去世享壽90

最帥龐德 英國演員史恩康納萊去世享壽90