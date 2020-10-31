華埠掛燈促復甦 耆老看世報親往捐款

文海倫(中)看到世界日報的報導後前往捐款。(記者張晨／攝影)

世界日報日前報導中華公所計畫在華埠 掛燈以吸引食客、促進華埠經濟恢復，兩位耆老看到報導後深受感動，決定也要盡一份綿薄之力，30日特別親自拿支票至中華公所捐款，希望社區能盡快從疫情 中漸漸恢復。

為了促進華埠經濟復甦，紐約中華公所、中華總商會、「關愛華埠」以及珠江百貨等機構計畫在勿街自堅尼路起至且林士果掛燈，增加街道的年節氣氛，藉此吸引顧客，主辦方於30日舉辦記者會表示，一條街掛燈需經費2萬元，計畫掛滿兩條街道呼籲民眾為「亮麗中國城」(Light up Chinatown)樂捐。

影音來源：記者張晨

而記者會當日，81歲的文海倫以及文賀乾兩位耆老特意持支票到現場捐款，他們表示，看到一周前「世界日報」報導的中華公所常務會議中提及社區將要掛燈的計畫，深覺自己也需要盡一份力。

居住在孔子大廈的二位耆老看到過去幾個月中華埠因為疫情所遭受的一切深感痛心，他們說，從20幾歲移民來美後就一直居住於此，但即使在九一一發生時也從未見過如此場景，希望社區能盡快從疫情中漸漸恢復。

中華公所主席于金山表示，紐約市 將戶外用餐伸延為全年實行，希望華埠的街道為食客和居民提供充足的照明； 明亮的燈光不僅使街道更安全，還能在黑暗的冬季為戶外用餐者提供溫暖的氛圍，但是照亮華埠也是一項需要不少經費的工程。

掛燈計畫於勿街自堅尼路起至且林士果，預算4萬元，目前中華總商會的振興華埠基金已捐款8000元，中華公所、聯程公所以及台山寧陽會館也各捐贈了500元。

民主黨區領袖劉林劍虹以及聯合民主黨主席司徒仲菁表示，戶外燈籠將沿著堅尼路和擺也街之間的勿街懸掛，歡迎顧客光臨華埠社區，民眾也可以通過「關愛華埠」的網站，以單個購買燈籠的形式進行捐款。

民眾可以向 https://gf.me/u/y6utfn 捐款，也可以到中華公所遞交擡頭寫中華總商會款，附註亮麗中國城(Light up Chinatown)，或致電中華公所主席助理唐藝 (212)226-6280或劉林劍虹 (917)733-4220