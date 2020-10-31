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疫軍突起 紐約珠江百貨美食坊雀兒喜開業

記者張晨／紐約報導
朱敬業(左起)、程明怡以及鄺瑛瑛迎來食坊首日營業。(記者張晨／攝影)
朱敬業(左起)、程明怡以及鄺瑛瑛迎來食坊首日營業。(記者張晨／攝影)

紐約市華人標誌性百貨商店「珠江百貨」(Pearl River Mart)30日在雀兒喜市場(Chelsea Market)開設第二家分店，以集中亞洲美食和當地具有特色的美食為主，幫助更多分散在全市的亞、華裔商家得到更多主流食客的注意。

影音來源：記者張晨

珠江百貨總裁鄺瑛瑛(Joanne Kwong)表示，這將是一個經典和新式的亞洲美食集散地，疫情下這些小商業遭受了前所未有的挑戰，「尤其對於我們的『初心』華埠而言。」很高興能將如此多食客喜歡美食品牌集中在一起，以便更多人能發現藏在巷子中的美味。

鄺瑛瑛表示，開店的計畫在疫情爆發前就已促成，在有多番不確定因素的情況下依舊成功開業，「希望能上架更多亞、華裔商家的商品，從而幫助他們從疫情的震盪中恢復。」

華埠的南華茶室(Nom Wah)、宏安(Fong On)，勿街46號美食店，東村台灣餐廳886、麻辣計畫以及君子食堂等均會在美食坊上架。

曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)表示，1971年成立、迄今經營近50年的珠江百貨，不僅為紐約民眾提供中華特色商品，更逐漸成為華人文化象徵，一直是老一代華人移民最喜愛的百貨商店之一，49多年來留在人們心中更多的是情懷與回憶。

珠江百貨創始人、81歲的程明怡以及妻子朱敬業當日也來到現場，在兒媳鄺瑛瑛接受眾多媒體採訪時，兩位老人卻默默為首日的營業上架商品。

程明怡1965年從台灣來到美國攻讀博士學位，雖如今年事已高，且已將產業轉手給新一輩，但他從沒有放棄過將中華文化推到美國主流市場的願望。

「用產品推進文化是最有力的手段之一，要走出社區需要的不只是精良的商品，還有一流的口味，實惠的價格，還有優質的服務。」程明怡說，許多人認為，華裔的第二代、第三代對祖輩辛苦打下的產業不屑接手，導致由老一輩人引領的品牌漸漸退出歷史舞台。

「珠江百貨美食坊在雀兒喜的開業就是最好的反擊。」他表示，這裡的商品多半由年輕創業者締造，希望逐漸將這裡打造成年輕一代的交流集散地，也能進一步打破對亞、華裔食物的刻板印象。

朱敬業則表示，從最早的友誼商店到如今的珠江百貨，50年來曾因房租等問題換過五次店址，2016年還一度停業，而今年的新冠疫情則是對所有人的一大考驗，「但只要不忘初心，凝聚成氣，總能度過難關。」

市小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)在店內挑選商品。(記者張晨／...
市小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)在店內挑選商品。(記者張晨／攝影)
外族裔食客在店內選購商品。(記者張晨／攝影)
外族裔食客在店內選購商品。(記者張晨／攝影)
五彩水煎包。(記者張晨／攝影)
五彩水煎包。(記者張晨／攝影)
韓國紫菜包飯。(記者張晨／攝影)
韓國紫菜包飯。(記者張晨／攝影)
曼哈頓區長高步邇在店中挑選商品。(記者張晨／攝影)
曼哈頓區長高步邇在店中挑選商品。(記者張晨／攝影)
奶茶飲料必不可少。(記者張晨／攝影)
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