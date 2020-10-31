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四川自貢「璀璨星城」燈展 11月蘭德爾島登場

記者顏嘉瑩／紐約報導
來自四川自貢的大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」，彩燈均由來自自貢當地的工匠從無到有，全手工將彩燈組合。(主辦方提供)
來自四川自貢的大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」，彩燈均由來自自貢當地的工匠從無到有，全手工將彩燈組合。(主辦方提供)

今年受到新冠疫情影響，不少藝文活動被迫取消，不過去年冬天在紐約舉辦、來自四川自貢的大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」(LuminoCity Festival)，主辦方日前宣布，今年活動將於11月如期在蘭德爾島(Randalls Island Park)上舉行，繼續原創吉祥物魔力燈泡「Lumi」的冒險；為了保護遊客安全，主辦方今年也採預約入園的模式，分散人流降低病毒傳播可能。

從自貢市長大的活動執行長、聯合創始人陳逍伊，去年將家鄉的彩燈藝術帶到紐約，更邀請自貢的彩燈工匠從無到有，一個一個全手工將彩燈組合，打造活動吉祥物Lumi的奇幻冒險。

今年的主題將延續去年，繼續Lumi的冒險行程，而今年的規模更勝去年，從三個主題場景增加至五個，包括神祕森林(Mysterious Forest)、危險沙丘(Dangerous Dunes)、遺忘廢墟(Forgotten Ruins)、赫里亞的隱祕之地(Hidden Land of Hria)，以及神祕的月球(Mystical Moon Land)，將12英畝的展區打造成彩燈樂園。

除了主題彩燈，現場也有「流行文化」區域，展出12個著名貓狗網紅的造型彩燈，以及代表著12生肖及星座的系列彩燈；今年主辦方也設立小型藝廊，講解彩燈的製作過程、文化及由來，讓觀眾更加了解這項來自中國的傳統藝術。

受疫情影響，今年主辦方要求，入園者必須量體溫、佩戴口罩、參觀時保持社交距離，主辦方也會定期在園區消毒，入場模式也將採階段式分流入場，減少病毒傳播。

主辦方表示，所有門票均須在線上購買，現場將不設售票窗口；活動將於11月27日起至2021年1月10日，11月1日前民眾可事先上網購買早鳥票，享有八五折優惠，更多資訊及購票可上網頁https://www.luminocityfestival.com/查詢。

來自四川自貢的大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」，彩燈均由來自自貢當地的工匠從...
來自四川自貢的大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」，彩燈均由來自自貢當地的工匠從無到有，全手工將彩燈組合。(主辦方提供)
璀璨星城今年將如期舉行，繼續原創吉祥物魔力燈泡「Lumi」的冒險。(主辦方提供)
璀璨星城今年將如期舉行，繼續原創吉祥物魔力燈泡「Lumi」的冒險。(主辦方提供)
來自四川自貢的大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」，彩燈均由來自自貢當地的工匠從...
來自四川自貢的大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」，彩燈均由來自自貢當地的工匠從無到有，全手工將彩燈組合。(主辦方提供)
璀璨星城活動將於11月27日起至2021年1月10日，於蘭德爾島登場。(主辦方提...
璀璨星城活動將於11月27日起至2021年1月10日，於蘭德爾島登場。(主辦方提供)
來自四川自貢的大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」，彩燈均由來自自貢當地的工匠從...
來自四川自貢的大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」，彩燈均由來自自貢當地的工匠從無到有，全手工將彩燈組合。(主辦方提供)
去年的活動吸引上萬名遊客參觀。(主辦方提供)
去年的活動吸引上萬名遊客參觀。(主辦方提供)
來自四川自貢的大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」，彩燈均由來自自貢當地的工匠從...
來自四川自貢的大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」，彩燈均由來自自貢當地的工匠從無到有，全手工將彩燈組合。(主辦方提供)
今年的主題將延續去年，繼續Lumi的冒險行程，但規模更勝去年。(主辦方提供)
今年的主題將延續去年，繼續Lumi的冒險行程，但規模更勝去年。(主辦方提供)

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