Citi Bike入駐布碌崙日落公園 當局徵求停靠站民意

市交通局將Citi Bike單車共享計畫擴展至華人眾多的布碌崙日落公園等地，當局日前在網站上向當地民眾徵求意見，尋求適合設立單車停靠站的具體位置。(取自citi bike網站)

隨著共享單車計畫(Citi Bike)在新冠肺炎疫情後需求大增，市交通局(DOT)將計畫擴展至華人眾多的布碌崙(布魯克林)日落公園；當局在網站上向當地民眾徵求意見，尋求適合設立單車停靠站的具體位置，民眾可在31日(周六)截止前提供想法。

根據數據，受到疫情的影響，Citi Bike在今年創下一億次的民眾騎乘單車紀錄，且有可能也將打破每天十萬次騎行的歷史紀錄；為此當局計畫在多地擴大服務項目，迎合當地民眾的需求，其中在布碌崙第7、10、12、14社區委員會、日落公園、公園坡南部、以及溫莎平台(Windsor Terrace)等地也將推行類似計畫。

為此當局日前在網站發起「項目和倡導」(Projects and Initiative)計畫來徵求民意，向網友提供了一張Citi Bike第三階段擴展計畫的地圖，詢問設立單車停靠站的具體地點；當局表示截至當前，已有將近500名民眾分享他們的意見，工業城(Industry City)作為日落公園主要娛樂場地，大多數民意均來自當地。

「工業城需要更多車位、而不是障礙物(單車停靠站)」，一名民眾認為工業城不適合建立停靠站，但相反的也有其他民眾認為停靠站可設立在接近工業城附近的地鐵站周遭，方便民眾下車後騎乘單車到商場。

另一方面，也有民眾認為大型雜貨店、或是當地民眾經常光顧的小商店、餐廳也是不錯的位置，像是5大道37、38街，或是鄰近N、R、D線列車經過的36街地鐵站附近，可讓通勤客通過騎乘單車更快抵達目的地。

該項民意調查將在周六(10月31日)截止，當局呼籲有興趣的民眾上網至https://nycdotprojects.info填寫意見。