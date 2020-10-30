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3高階華裔警官獲亞總會頒獎表揚 籲更多華人投身警界

記者顏潔恩／紐約報導
仇恨亞裔犯罪工作組組長盧曉士(當晚未出席)、剛上任的市警62分局局長陳濤(中)、市警第34捷運分局局長張仕興(左四)，獲亞總會頒發榮譽獎狀。(記者顏潔恩/攝影)
仇恨亞裔犯罪工作組組長盧曉士(當晚未出席)、剛上任的市警62分局局長陳濤(中)、市警第34捷運分局局長張仕興(左四)，獲亞總會頒發榮譽獎狀。(記者顏潔恩/攝影)

美國亞裔社團聯合總會、美華總商會28日頒發榮譽獎狀給多名華裔警官，包括仇恨亞裔犯罪工作組組長盧曉士、剛上任的市警62分局局長陳濤以及市警第34捷運分局局長張仕興；警官們異口同聲表示，很榮幸能以亞裔美國人服務人民，從中也能幫助到自己的族裔，呼籲更多華人投身警界。

亞總會、美華總商會會長陳善莊頒發獎狀時表示，新冠肺炎疫情下市警的付出相信大眾都有目共睹，感謝他們對社區的貢獻與犧牲；他提到三名獲頒殊榮的警官，年紀輕輕就晉升高階警員，是華人的驕傲，也祝福他們在工作上繼續做得更好，成為華裔民眾和市警的溝通橋梁，在各方面協助華人。

現任班森賀62分局局長的陳濤是該警局有史以來首名亞裔局長，他說市警總局看見華人的努力，因此願意提拔他們，很榮幸以局長身分提供民眾更好的服務；他也呼籲華裔年輕人踴躍投入警界，「雖然是挑戰性的工作，但可以幫助別人，過程中也能幫助到自己的族群和社區」，並且幫助提升亞裔和警察的良好關係。

剛上任市警第34捷運分局局長張仕興則表示，轄區橫跨班森賀、貝瑞吉、戴克高地和康尼島相當大的華社區域，作為亞裔美國人能為華人服務感到開心；他表示屬下有許多會說中英雙語的警員，積極推動教育外展工作，民眾在通勤期間若遇上犯罪應積極報警。

盧曉士當晚工作在身無法到場，由警官李浩然代為領取，此外布碌崙南區勤務中心服務的警官鄭生、亞總會執行長潘力民、常務會長姜書棟、常務副會長陳在福等人也出席活動，為警官們獻上祝福。

亞裔 華人 美國

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