張仕興掌市警第34捷運分局 首位亞裔掌門

從警13年的警官張仕興，日前上任市警第34捷運分局局長。(記者顏潔恩/攝影)

轄區包括布碌崙(布魯克林)班森賀、貝瑞吉、戴克高地和康尼島的市警第34捷運 分局，日前迎來新任華人 局長，從警13年的警官(Captain)張仕興(William Cheung)，成為紐約市史上第一位主掌捷運分局的亞裔 ，他表示對新職務感到無比榮幸，將用多種語言的優勢服務社區。

張仕興於2007年加入市警，2012年升為警佐(Sergeant)、2016年成為巡官(Lieutenant)，並在2019年晉升為警官(Captain)；張仕興一開始在布碌崙北區勤務指揮中心服務，隨後曾調往日落公園華人眾多的72分局、66分局，以及反恐小組(Anti-Terrorism Unit)服務。

張仕興能講英文、廣東話，他表示警局內有能說多種語言的巡官，以便隨時協助華人民眾；對於成為史上首名亞裔捷運分局局長，他感到非常榮幸，將在這個崗位上更加努力服務眾人，對社區帶來積極的改變。

張仕興的父母是中國廣州移民，他上有兩個哥哥，分別從事醫學和電腦科學行業，而投身警界的他則形容自己是家裡「不聽話的那個」(the wild one)；畢業於紐約州立石溪大學(Stony Brook University)的張仕興，原本想成為一名藥劑師，但畢業後參加市警考試，考上後便決心成為一名警察。

「大多數亞裔家長都很擔心孩子未來的經濟保障，希望從事比較有『錢途』的職業」，張仕興表示當時他的父母並不同意自己成為警察，但多年來看到他的意志，現在也對他的工作感到驕傲；雖然還是會擔心他的人身安全，但他會安慰父母說自己現在身為局長，更大部分是在辦公室裡做規畫，而不是外出執行任務，盡量讓他們感到安心。