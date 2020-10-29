馬摩利醫院應對新冠 獲1700萬元聯邦撥款

瑪摩利醫院。（本報檔案照）

紐約市新冠肺炎疫情 抬頭，各大醫院也抓緊時間做好準備迎接第二波疫情到來，靠近布碌崙(布魯克林)8大道華社的瑪摩利醫院日前就宣布已經通過聯邦緊急事務管理署(FEMA)，獲得超過1700萬元資金，將用於應對疫情的急救與控制。

瑪摩利醫院在紐約市上半年疫情抗擊中遭遇重創，面對所在波羅園社區疫情又一次抬頭，好在醫院宣布已經獲得1767萬5813.99元聯邦撥款，將用這些經費應對新冠肺炎帶來的挑戰；包括員工加班費、增加臨床人員服務、滿足新冠肺炎患者需求以及檢查費用，此外還會用於為增加醫院容量而購買額外的醫療用品、設備，支付醫院清潔與個人防護設備的費用。

聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)和陸天娜(Kirsten Gillibrand)日前共同宣布了該消息，舒默說「我很榮幸能在這個關鍵時刻提供這些聯邦資金，用來幫助這些醫院和醫護人員加強防疫，在我們努力實現全面開放過程中，必須繼續支持當地醫院和保健中心。」

據悉該筆資金是根據「Robert T. Stafford」法案發放，該法案允許聯邦機構，在應對對生命與財產造成直接威脅的重大災難時提供援助。