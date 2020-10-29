布碌崙區長鼓勵市民乘公共交通 支持MTA

布碌崙區長亞當斯和布碌崙商會會長藍迪日前一起搭乘地鐵，呼籲市民重新使用運輸系統，幫助大都會運輸署緩解財政困難。(取自布碌崙商會網頁)

新冠肺炎疫情的爆發造成搭乘公共交通系統的通勤客相比疫情前大肆減少，布碌崙 (布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)和布碌崙商會會長藍迪(Randy Peers)日前一起搭乘地鐵，呼籲市民重新使用運輸系統，幫助大都會運輸署(MTA )緩解財政困難。

MTA此前曾表示，若聯邦不能提供足夠的資金支持，全市交通系統恐將癱瘓；屆時不但票價上漲，服務減少40%，班次減少造成乘客的等待時間更長、MTA將也將被迫削減7200個工作崗位。

儘管紐約市 已重啟經濟，但擔心病毒仍蔓延社區，目前的通勤客人數只達到從前的一半；為此亞當斯和藍迪日前從布碌崙區政廳搭乘列車到曼哈頓下城，用行動支持公共交通系統，亞當斯說儘管MTA財政赤字不完全因通勤客減少造成，但若乘客數量回流，相信能快速緩解其財政危機。

「若交通系統(因赤字)無法繼續運作，不僅紐約客外出通勤受到影響，當局數千名工作人員也將失去工作」，亞當斯說，希望各區企業或小商家重啟經濟後，在確保員工安全的前提下鼓勵他們回到工作場所上班，以重振紐約市的經濟和社區發展。

MTA也保證會高度配合市府、州府的防疫政策，採取嚴謹的消毒工作，至今為止沒傳出因搭乘公共交通系統而引發的感染事件，民眾可放心使用。