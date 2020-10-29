我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

司法部起訴中國油氣能源公司 涉嫌竊取商業機密

選民簽名驗證程序繁瑣 通訊投票計票變數多

布碌崙區長鼓勵市民乘公共交通 支持MTA

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙區長亞當斯和布碌崙商會會長藍迪日前一起搭乘地鐵，呼籲市民重新使用運輸系統，幫助大都會運輸署緩解財政困難。(取自布碌崙商會網頁)
布碌崙區長亞當斯和布碌崙商會會長藍迪日前一起搭乘地鐵，呼籲市民重新使用運輸系統，幫助大都會運輸署緩解財政困難。(取自布碌崙商會網頁)

新冠肺炎疫情的爆發造成搭乘公共交通系統的通勤客相比疫情前大肆減少，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)和布碌崙商會會長藍迪(Randy Peers)日前一起搭乘地鐵，呼籲市民重新使用運輸系統，幫助大都會運輸署(MTA)緩解財政困難。

MTA此前曾表示，若聯邦不能提供足夠的資金支持，全市交通系統恐將癱瘓；屆時不但票價上漲，服務減少40%，班次減少造成乘客的等待時間更長、MTA將也將被迫削減7200個工作崗位。

儘管紐約市已重啟經濟，但擔心病毒仍蔓延社區，目前的通勤客人數只達到從前的一半；為此亞當斯和藍迪日前從布碌崙區政廳搭乘列車到曼哈頓下城，用行動支持公共交通系統，亞當斯說儘管MTA財政赤字不完全因通勤客減少造成，但若乘客數量回流，相信能快速緩解其財政危機。

「若交通系統(因赤字)無法繼續運作，不僅紐約客外出通勤受到影響，當局數千名工作人員也將失去工作」，亞當斯說，希望各區企業或小商家重啟經濟後，在確保員工安全的前提下鼓勵他們回到工作場所上班，以重振紐約市的經濟和社區發展。

MTA也保證會高度配合市府、州府的防疫政策，採取嚴謹的消毒工作，至今為止沒傳出因搭乘公共交通系統而引發的感染事件，民眾可放心使用。

紐約市 MTA 布碌崙

上一則

法拉盛草原可樂娜公園噴泉 獲650萬元整修經費

下一則

康尼島市議員爭取 車禍頻發路口將設交通燈

延伸閱讀

社媒限制杭特新聞／推特執行長多西放任式管理 面臨最大考驗

社媒限制杭特新聞／推特執行長多西放任式管理 面臨最大考驗
反對「家校同步學習」費郡教師協會籲請病假施壓

反對「家校同步學習」費郡教師協會籲請病假施壓
推特執行長 行事神秘戴鼻環 放任式管理風格面臨考驗

推特執行長 行事神秘戴鼻環 放任式管理風格面臨考驗
遊民被公寓住戶趕走 報復縱火釀2死控謀殺

遊民被公寓住戶趕走 報復縱火釀2死控謀殺
遊民新州公寓縱火 住戶愛貓14小時後奇跡生還

遊民新州公寓縱火 住戶愛貓14小時後奇跡生還
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

熱門新聞

曼哈頓下城26日早發生一起惡性傷人案件。(記者張晨／攝影)

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

2020-10-26 16:10
白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」。(推特視頻截圖)

影／白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」

2020-10-23 15:11
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
劉醇逸(左)與孟昭文(右)前往貝賽早鳥投票。(記者牟蘭／攝影)

圖輯／紐約華裔爭當「早鳥」 憂被辱中國病毒 等兩小時用選票發聲

2020-10-24 13:54
紐約州長葛謨25日表示，紐約州已經戰勝疫情，但聯邦政府卻早在疫情開始時就「提前投降」。圖為皇后區秋園一處餐廳。(美聯社)

白宮幕僚長稱放棄控制疫情 葛謨：聯邦政府早就「提前投降」

2020-10-25 13:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台灣台東F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕

百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除