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法拉盛草原可樂娜公園噴泉 獲650萬元整修經費

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛草原可樂娜公園28日獲680萬元的撥款，計畫將噴泉廣場為互動型冷霧公園。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛草原可樂娜公園28日獲680萬元的撥款，計畫將噴泉廣場為互動型冷霧公園。(記者牟蘭／攝影)

市議員顧雅明聯合市公園局局長西弗爾(Mitchell J. Silver)等人28日宣布，已有56年歷史法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)噴泉，獲得市府680萬元撥款，市公園局將在原噴泉廣場設計基礎上，增加噴射冷霧設施，改建為互動公園，為皇后區居民在炎熱的夏季增加納涼場所。

西弗爾表示，法拉盛草原可樂娜公園的噴泉與地球儀始建於1964年世界博覽會，成為皇后區的地標之一，每天為當地的居民與遊客提供戶外娛樂設施；他感謝市府的撥款，讓這個歷史性標識重獲「新生」。

顧雅明表示，這筆680萬元的撥款將用於整修法拉盛草原可樂娜公園的噴泉，為訪客在夏季提供納涼場所，改善居民的居住環境；尤其是疫情期間，他說，當地的居民更需要一個安全且舒適的戶外活動空間，「投資整修公園是打造一個健康社區重要一環」。

選區包括法拉盛草原可樂娜公園的市議員莫亞(Francisco Moya)表示，該公園每天接待大量來自不同族裔的家庭，訪客在公園享受免費的戶外運動以及自然風光，未來他們還將體驗這個改建後的新噴泉公園。

根據市公園局信息，這筆來自市府的撥款，將用於改建法拉盛草原可樂娜公園噴泉廣場為互動型冷霧公園，在保持原噴泉廣場設計基礎上，採用1930年紐約藝術裝修風格，計畫增加冷霧噴射設施，新座椅與飲水機等，為皇后區民眾打造新戶外公園。

法拉盛 皇后區 紐約

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