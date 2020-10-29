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家暴覺醒月 勵馨：孩子心中留陰影也是家暴

記者牟蘭／紐約報導
紐約勵馨成員身穿紫色上衣攜手市議員顧雅明，日前在法拉盛街頭舉辦反家暴宣導活動。 (紐約勵馨提供)
紐約勵馨成員身穿紫色上衣攜手市議員顧雅明，日前在法拉盛街頭舉辦反家暴宣導活動。 (紐約勵馨提供)

新冠疫情期間，家暴案件激增，尤其小孩受虐案例倍增，紐約勵馨婦幼關懷中心22日在家暴宣導日中表示，父母若在孩子心靈留下陰影，也可視為家暴，就曾有一名單親母親辱罵她的孩子是累贅，導致孩子試圖自殺，母親不僅會失去孩子監護權，還恐面臨刑事控罪，呼籲父母以正確方式教育子女。

10月是家暴覺醒月，為鼓勵更多受害者勇敢發聲，市議會將10月22日定為「紐約市紫色日」，紐約勵馨成員當天身穿紫色上衣攜手市議員顧雅明，在法拉盛街頭宣導反家暴。

紐約勵馨總幹事劉元芬表示，今年疫情爆發後，由於一家人長時間共處同一個空間，導致家暴案件激增，較去年同期至少增加兩到三倍；她說，家暴不僅是指伴侶一方對另一方施以肢體或言語暴力，父母對孩子造成身體傷害或心靈陰影，如遺棄與冷暴力等，都可視為家暴。

劉元芬舉例說，曾有一名單身母親辱罵兒子是累贅，導致心智不成熟的孩子吞下洗潔精試圖自殺，涉案母親不僅可能失去孩子監護權，甚至恐面臨涉嫌家暴的刑事指控。

疫情期間，劉元芬說，兒童服務管理局(ACS)出現大量的轉介案例，其中一些華裔家庭因失去收入，父母無力支付房租與水電費，孩子被強制送到寄養家庭生活；她表示，紐約勵馨協助這些家庭父母解決困難，若為家暴初犯者，機構將轉介家長完成情緒管理的課程，幫助孩子早日回到原生家庭中生活。

劉元芬表示，若任何民眾被裁定觸犯家暴等刑事指控，將不符美國司法部界定的「良好道德標準」(Good Moral Character，簡稱GMC)，申請綠卡或公民時，會有極大的負面影響，呼籲民眾規範自己的行為，在家中也要做好情緒管理。

若有任何家暴受害者希望求助，可撥打311或24小時家暴求助專線(800)621-4673，也可聯繫有中文服務的紐約勵馨(877)990-8595。

紐約勵馨成員身穿紫色上衣，日前在法拉盛街頭舉辦反家暴宣導活動。(紐約勵馨提供)
紐約勵馨成員身穿紫色上衣，日前在法拉盛街頭舉辦反家暴宣導活動。(紐約勵馨提供)

家暴 紐約市 疫情

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