男性也會罹乳腺癌 忽視硬塊恐耽誤治療

哥大醫學中心受到長老會醫院、世界日報，以及紐約人壽等支持，28日在線上舉行「12個乳房疾病迷思」，圖上方左二為孫羅娜、左四為李德怡。(ZOOM視訊會議截圖)

傳統認為乳腺癌為女性疾病，但紐約哥倫比亞大學醫學中心(New York Presbyterian Columbia University Medical Center)醫師孫羅娜(Luona Sun)28日表示，男女都可能罹患乳腺癌，而男性由於缺乏知識，往往乳房上出現硬塊而不自知，等到發現罹癌已經為時已晚，呼籲男女都應該重視乳房相關疾病、定期受檢。

10月是國際乳癌防治月，哥大醫學中心受到長老會醫院、世界日報，以及紐約人壽等支持，28日在線上舉行「12個乳房疾病迷思」(12 Myths about Breast Disease)講座，大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)會長、世界日報執行董事李德怡也參加，共同提倡民眾對乳癌防治的重要。

孫羅娜表示，乳腺癌不僅為女性疾病，根據數據，有2100名男性每年被診斷出罹患乳腺癌，不過由於傳統觀念造成男性對乳腺疾病意識不高，常常乳房上出現硬塊置之不理，也不尋求醫師協助而耽誤治療。

孫羅娜說，罹患乳腺癌的機率與基因、環境及個人因素有關，像是種族、體重、生活習慣或是工作，都可能影響，但華人卻因問文化和語言障礙，忽視乳腺疾病；她表示，防治乳腺疾病最佳的方式即是定期受檢，40歲以上民眾應該固定做X光和超音波檢查，若家人有相關病史者，則必須更加注意。

部分民眾認為乳房大小與罹患乳腺癌機率成正比，孫羅娜解釋，兩者並無直接關係，不過與乳房密度有關；乳房密度大小可透過X光檢驗，密度大的乳房由於脂肪含量少，更容易隱藏小病灶，使乳腺疾病不容易被察覺，另外肥胖也可能增加罹癌機率，孫羅娜說，民眾平時應該保持健康體重，維持膳食均衡並運動，就能減少乳腺癌以及其他癌症的罹患率。

在華人圈裡還流行「乳腺貼」，標榜成分為純中藥，天然沒有副作用，能夠防止乳腺增生、緩解乳腺疼痛、預防乳腺癌，相當受到歡迎；孫羅娜表示，雖然病患使用後發現的確能緩解疼痛，但目前學術界仍沒有相關研究證明乳腺貼的效果，同時貼布成分未知，是否有相似激素的成分也不了解，民眾則須謹慎。