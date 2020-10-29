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社交距離執法被批暴力 曼哈頓警員憤而離職

記者顏嘉瑩／紐約報導
警方執法被詬病，紐約市有警員憤而辭職；圖為警員日前在曼哈頓的一場抗議活動中與示威者對峙。(路透)
警方執法被詬病，紐約市有警員憤而辭職；圖為警員日前在曼哈頓的一場抗議活動中與示威者對峙。(路透)

曼哈頓下東城一名警員5月初因執行社交距離規定，試圖分開人群，最後演變成逮捕事件；據了解，事後該名警員面臨市警處分，而他選擇提出辭呈，結束從警生涯。

便衣警員加西亞(Francisco Garcia)今年5月2日，在下東城東九街交D大道(Avenue D)處見到有多人群聚，他上前勸阻後遭到部分民眾抵抗，隨後他拿出黃色電擊槍對準其中反抗的非洲裔男子賴特(Donnie Wright)，賴特仍持續接近，加西亞將他撲倒在地後多次舉拳揮打才將他逮捕；在過程中賴特受傷，被送至醫院治療，他表示將提出訴訟，索賠5000萬元。

整起事件都被圍觀民眾錄下並上傳至社交媒體，不少人批評加西亞暴力執法，他也在事後接受市警調查；根據「每日新聞」報導，原訂於周四(29日)接受市警總部進行內部的不當行為審判，而他選擇在周二提出辭呈。

此前市警總局局長希爾(Dermot Shea)曾對該事件表示，對加西亞採取的手段「並不看好」；市長白思豪(Bill de Blasio)也在推特上表示，對這段影片感到「非常不安」，認為加西亞的行為「不可接受」。

賴特的律師魯賓斯坦(Sandy Rubenstein)表示，即便加西亞不再繼續在市警工作，但他仍需要為自己做的事情負責、入獄服刑；曼哈頓地區檢察官辦公室則延後對賴特的起訴，目前該案仍在調查。

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