布碌崙暴動逮32人 白思豪誓起訴

布碌崙下城27日晚為費城非洲裔男子華萊士申訴不公，示威發展成暴動。(CBS New York截圖)

因不滿賓州費城一名疑似持刀的非洲裔男子日前遭警街頭拔槍擊斃，上百名示威者27日晚在布碌崙(布魯克林)下城(Downtown Brooklyn)發動抗議，演變成警民衝突、燒搶打砸店面，最終造成二名警員受輕傷，32名示威者被捕；市長白思豪(Bill de Blasio)表示這場暴動「完全不可接受」，提醒那些要求停止警察暴力的示威者本身應以和平方式傳遞訴求。

西費城警方26日下午獲報一起家庭糾紛，抵達現場時，疑似患有精神疾病的27歲非裔男子華萊士(Walter Wallace Jr.)因拒絕棄刀，遭兩名警員射殺；費城連續兩晚發生暴力示威，多輛警車被毀及遭縱火，並有人開卡車衝撞警察等，為此賓州國民兵已進駐。

紐約示威者27日晚也在布碌崙下城發起抗議，200人穿越Boerum Hill抵達大西洋大道(Atlantic Avenue)遭紐約市警包圍，過程中他們大喊「無正義、無和平」、「燒毀每座城市、每個小鎮的所有警局」等口號，塗鴉和燒毀警車、打破商店玻璃；多則民眾拍攝的視頻也顯示，暴動者跳上轎車狂跳、亂放煙火、朝垃圾桶點火等，對社區帶來毀滅性的影響。

消息指出，多名警員一度必須砸破示威者的汽車玻璃，制止試圖開車撞向排成一線警員的駕駛人員；紐約市警表示，二名警員在這起暴動中受輕傷，32人被逮捕，他們將面臨刑事指控。

「我們的底線是，只要任何涉及攻擊警員的行為就絕對無法接受，(暴動者)一定要承擔後果。」白思豪針對該暴動表態，他指責訴求停止警察暴力(police brutality)的民眾本身也應以和平方式解決問題，「逮捕者當然應被控罪，我絕對要看到他們被起訴」。

早在明州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死案，在紐約引爆示威時，白思豪就因市警涉嫌暴力對待示威者而被公眾譴責；當時也有不少民選官員和市長競選人均不滿市警總局局長希爾(Dermot Shea)的處理方式，要求白思豪開除他。