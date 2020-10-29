我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

布碌崙暴動逮32人 白思豪誓起訴

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙下城27日晚為費城非洲裔男子華萊士申訴不公，示威發展成暴動。(CBS New York截圖)
布碌崙下城27日晚為費城非洲裔男子華萊士申訴不公，示威發展成暴動。(CBS New York截圖)

因不滿賓州費城一名疑似持刀的非洲裔男子日前遭警街頭拔槍擊斃，上百名示威者27日晚在布碌崙(布魯克林)下城(Downtown Brooklyn)發動抗議，演變成警民衝突、燒搶打砸店面，最終造成二名警員受輕傷，32名示威者被捕；市長白思豪(Bill de Blasio)表示這場暴動「完全不可接受」，提醒那些要求停止警察暴力的示威者本身應以和平方式傳遞訴求。

西費城警方26日下午獲報一起家庭糾紛，抵達現場時，疑似患有精神疾病的27歲非裔男子華萊士(Walter Wallace Jr.)因拒絕棄刀，遭兩名警員射殺；費城連續兩晚發生暴力示威，多輛警車被毀及遭縱火，並有人開卡車衝撞警察等，為此賓州國民兵已進駐。

紐約示威者27日晚也在布碌崙下城發起抗議，200人穿越Boerum Hill抵達大西洋大道(Atlantic Avenue)遭紐約市警包圍，過程中他們大喊「無正義、無和平」、「燒毀每座城市、每個小鎮的所有警局」等口號，塗鴉和燒毀警車、打破商店玻璃；多則民眾拍攝的視頻也顯示，暴動者跳上轎車狂跳、亂放煙火、朝垃圾桶點火等，對社區帶來毀滅性的影響。

消息指出，多名警員一度必須砸破示威者的汽車玻璃，制止試圖開車撞向排成一線警員的駕駛人員；紐約市警表示，二名警員在這起暴動中受輕傷，32人被逮捕，他們將面臨刑事指控。

「我們的底線是，只要任何涉及攻擊警員的行為就絕對無法接受，(暴動者)一定要承擔後果。」白思豪針對該暴動表態，他指責訴求停止警察暴力(police brutality)的民眾本身也應以和平方式解決問題，「逮捕者當然應被控罪，我絕對要看到他們被起訴」。

早在明州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死案，在紐約引爆示威時，白思豪就因市警涉嫌暴力對待示威者而被公眾譴責；當時也有不少民選官員和市長競選人均不滿市警總局局長希爾(Dermot Shea)的處理方式，要求白思豪開除他。

視頻顯示，暴動者亂放煙火，對社區造成火災風險。（取自民眾推特）
視頻顯示，暴動者亂放煙火，對社區造成火災風險。（取自民眾推特）

上一則

超強健健康食品店法拉盛分店增售美國各大廠牌維他命及保健品

下一則

紐約市血庫告急 籲民眾踴躍捐血

延伸閱讀

白思豪簽行政令 零售業者可在假日季室外營業

白思豪簽行政令 零售業者可在假日季室外營業
社交距離執法被批暴力 市警離職結束從警生涯

社交距離執法被批暴力 市警離職結束從警生涯
白思豪排隊投票 民眾當面嗆最爛市長

白思豪排隊投票 民眾當面嗆最爛市長
紐約市未成年人 確診首破3%

紐約市未成年人 確診首破3%
「防疫終於趕在病毒前」 白思豪籲假日季別去外地

「防疫終於趕在病毒前」 白思豪籲假日季別去外地
假日季近 白思豪籲紐約市民非必要勿出行 將推機場檢測

假日季近 白思豪籲紐約市民非必要勿出行 將推機場檢測

熱門新聞

曼哈頓下城26日早發生一起惡性傷人案件。(記者張晨／攝影)

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

2020-10-26 16:10
白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」。(推特視頻截圖)

影／白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」

2020-10-23 15:11
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
劉醇逸(左)與孟昭文(右)前往貝賽早鳥投票。(記者牟蘭／攝影)

圖輯／紐約華裔爭當「早鳥」 憂被辱中國病毒 等兩小時用選票發聲

2020-10-24 13:54
法拉盛地區第三季度房源增加最多，較第二季度，市場房源增加7.88倍，平均房價增長8%。(記者牟蘭／攝影)

共有公寓搶市場？ 法拉盛第三季度市場房源飆升逾7倍

2020-10-21 13:43
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除