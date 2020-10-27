抗議緬街公車專用道計畫 亞裔維權大聯盟周日遊行

亞裔維權大聯盟將舉行集會遊行，抗議市府執意推行公車道計畫，左起依次為上海同鄉會董事局主席周允，黃敏儀，陳熠，陳善莊，趙靖桉，尹導。(記者朱蕾/攝影)

飽受爭議的法拉盛 市中心緬街公車專用道計畫將在兩周內實施，美國亞裔 社團聯合總會和亞裔維權大聯盟將於11月1日(周日)在法拉盛舉行集會遊行，抗議市府不顧當地社區商家和民眾的強烈反對，執意推行該計畫。

市府計畫在法拉盛北方大道與三福大道間的緬街和凱辛納大道(Kissena Blvd.)設置公車和運貨卡車專用道，除一個街區內接送或從車庫進出外，禁止私家車通行；原訂10月1日起實施，後由於社區強烈反對而推遲。

不過市交通局(DOT)上周末通知法拉盛社區，他們已完成額外的調查與外展工作，決定在未來兩周內實施緬街公車專用道項目，包括改變路牌，重新增加路標以及減少相關路段的街邊停車等。

亞裔社團聯合總會皇后區 執行總監陳熠表示，公車專用道計畫全長0.3哩，為了實現整個皇后區公車時速七哩，目前法拉盛市中心公車時速是五哩，只為了提高兩哩的時速，就不顧當地商家和居民的利益；而且該計畫的制定是基於2015年的數據，一個社區幾年裡可能發生很大變化，更何況法拉盛幾乎每年都在變，日前針對該計畫的民調收到1200多份反饋，只有兩份支持公車專用道。

「我們不是反對改善公共交通，而是反對對社區不利的計畫」，亞裔維權大聯盟副會長趙靖桉表示，「緬街公車道計畫通過禁止私家車通行來提速公車，但其實緬街堵車常常是由公車引起；此外，皇后區東北部、長島以及外州的消費者很多是駕車來法拉盛；就算此計畫能夠解決緬街壅堵問題，但很可能造成周圍路段更嚴重的壅堵，而且損害當地商家和民眾的利益。」

市議會第20選區法拉盛市議員參選人黃敏儀、皇后區長候選人尹導也表示，政府對社區做出任何改變或計畫前，都應充分聽取和尊重民意，不應一意孤行推行傷害社區、給民眾造成不便的計畫。

亞總會主席陳善莊表示，「亞裔社區不應被忽視，針對市府執意推行公車道計畫，我們將於11月1日下午1時在法拉盛市中心舉行集會遊行抗議活動，號召反對此計畫的民眾和組織參加。」

有意參加集會遊行者，請於11月1日下午1時前在皇后區公共圖書館法拉盛分館前集合，並建議提前聯繫陳熠(917)353-9054或趙靖桉(646)270-9859。