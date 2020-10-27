州府表彰抗疫小商家 華人店「沸茶」獲獎

郭納德(左)向潘梓瑜(右)頒發「2020 帝國獎」。（記者黃伊奕／攝影）

為表彰在疫情 期間面臨困境仍舊無私奉獻的社區小商家，州參議員郭納德(Andrew Gounardes)代表州參議會向社區內八家小商家業主頒發「2020 帝國獎」(2020 Empire Award)，其中位於布碌崙(布魯克林)86街的「沸茶」飲品店，是唯一獲獎的華人商舖。

郭納德27日前往「沸茶」送上獎牌，他表示，因為新冠肺炎疫情，紐約市 經濟遭受重創，不少小商家卻依然無私奉獻社區，為社區內醫院、療養院 等眾多部門送愛心；州參議會特別推出「2020 帝國獎」，以表彰這些小商家。

經民眾提名，共有45家郭納德選區的小商家入選，在進一步考察這些小商家所做出的貢獻後，包括「沸茶」在內的八個商家獲獎。

「沸茶」業主潘梓瑜之前在紐約長老會下城醫院義工部工作，辭職後創建了這家飲品小吃店，疫情爆發後她聯繫之前工作的同仁，得知奮戰在前線的醫護人員每日連吃飯時間都沒有，有位同事短短兩周內瘦了15磅；潘梓瑜覺得應該為這些一線奮戰的醫護人員做些事情，便在店內發起捐助活動。

在社群媒體上以及向店內一些老顧客說明想法後，很快獲得響應，由民眾捐贈一半經費、「沸茶」店承擔另外一半開支，在短時間內，潘梓瑜等人冒著感染病毒的風險，先後十多次向多家醫院、療養院捐贈了350多杯健康飲品。

郭納德表示，像「沸茶」這樣的小商家，是社區不不可或缺的一部分，更是紐約州成長和繁榮的基石，很高興有機會能代表州議會向他們表示感謝，也希望社區能湧現更多這樣關愛社區的企業。