布朗士男子等公車跌路旁天坑 半小時不呼救怕老鼠進嘴

布朗士男子等公車陷入路旁天坑，30分鐘不敢呼救怕老鼠進嘴。(取自News 4 New York)

布朗士 的一名男子日前在路邊等公車時掉進路旁天坑，稱地下老鼠碩大如牛，被困數十分鐘不敢呼救，生怕老鼠跑進嘴裡。

根據News 4 New York報導，謝德斯(Leonard Shoulders)在布朗士第三大道等公車時人行道坍塌，將他吞入其中。

現場監控錄像顯示，謝德斯當時站在街角，當坍塌發生時，他直接掉進了天坑之中，這期間他試圖抓住點什麼以自救，但最終從12到15呎的地方墜落，混凝土和碎片也一齊隨坍塌砸到了他的頭上。

謝德斯的母親表示，他在跌倒後受到了精神創傷。

案發後，一旁的行人上前查看洞裡的情況，並試圖讓謝德斯揮揮手，以確認他是否安全；目擊者看到謝德斯揮了揮手，但他拒絕喊救命。

謝德斯的母親說，兒子描述洞裡的情況時說「媽，下面的老鼠太可笑了，它們太大了。 」他害怕叫出聲來，因為他認為老鼠會進入他的嘴裡。

市警和消防隊員趕到現場並開始救援工作，他們花了近半個小時才把謝德斯救起。

事故發生後，建築檢查員發現人行道下的區域年久失修，由於塌陷造成的天坑，三家街邊商業不得不暫時關閉，直到另行通知。

市樓宇局(DOB)正在調查這起案件。

DOB表示，之後可能採取的行動還在等待調查結果，但現階段出於公共安全考慮，在案發路段周圍豎起了一道圍欄以警示路人。