亞總會皇后區辦公室開幕 服務更多華人

亞裔社區服務中心皇后區辦公室開幕。(記者朱蕾/攝影)

美國亞裔 社團聯合總會、亞裔維權大聯盟的亞裔社區服務中心皇后區 辦公室25日開幕，表示在華人 社區法拉盛增設辦公室，希望服務更多亞裔，進一步加強與社區各界的合作，捍衛華人權益、助力華人發聲。

美國亞裔社團聯合總會主席、美國亞裔維權大聯盟總召集陳善莊表示，這兩個組織分別於2013年和2015年成立，總部位於布碌崙(布魯克林)，常年接受民眾求助、諮詢，為亞裔解決問題，同時積極推動與華人息息相關的各項議題，幫華人樹立和提高維權意識，團結社區各界力量為華人發聲。

陳善莊說，隨著華裔新移民不斷增長，兩個組織的服務範圍和人數也迅速擴增，「求助的華人已不僅限於紐約，還有全美各地，甚至其他國家的華人通過電話、郵件等聯繫我們，單日諮詢人數最多時超過百人。」

他表示，皇后區法拉盛已成為紐約最大的華人聚居地；經過兩年的籌畫，在法拉盛設立亞裔社區服務中心皇后區辦公室的想法終於實現，「我們希望服務更多民眾，也方便紐約上州、長島、康州等地的華人前來求助，特別是疫情期間，出行不如以往便利，新辦公室會發揮很大作用。」

亞裔維權大聯盟副會長趙靖桉(Kenneth Chiu)和亞裔社區服務中心皇后區執行總監陳熠將主要負責皇后區辦公室的運行，兩人表示，將秉持亞總會的宗旨，盡全力為華人解決各類問題，並鼓勵更多亞裔參政議政，不斷增強華人的影響力。

國會眾議員孟昭文、市議員顧雅明、紐約州金融服務監管廳副總監孫雯等多位嘉賓共同為皇后區辦公室的開幕剪綵，並肯定其對華人社區的重要意義。

孟昭文表示，感謝亞總會、亞裔維權大聯盟的成員長期服務社區，樂見亞裔社區服務中心來到法拉盛，相信能夠團結和增強華人的力量，也是華人和政府部門之間的橋梁。

目前由於新冠疫情，亞裔社區服務中心皇后區辦公室採預約制，民眾若需求助，請先致電(917)353-9054，地址：法拉盛32大道133-30號。