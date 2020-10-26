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華埠地標金豐大酒樓重開堂食 僅容10%顧客

記者顏嘉瑩／紐約報導
疫情前生意火爆的金豐，受到疫情衝擊大，歷經七個月終於開放堂食，僅容納約10%的顧客。(本報檔案照)
疫情前生意火爆的金豐，受到疫情衝擊大，歷經七個月終於開放堂食，僅容納約10%的顧客。(本報檔案照)

曼哈頓華埠老牌大型酒樓「金豐大酒樓」，歷經3月中因新冠疫情歇業、6月底開放外賣及戶外用餐，終於在本周末重新開放堂食，供顧客在周末可入內用餐；雖紐約市允許開放25%的堂食，不過為了安全起見，金豐目前僅接待10%的顧客堂食。

疫情使大型酒樓被迫歇業，紐約市於上月底開放25%堂食，作為華埠地標性象徵的金豐大酒樓未在第一時間開放；經過近一個月，金豐終於在本周末恢復堂食服務；而原本能容納800人的場地為了安全起見，僅在周末開放約10%、共84個座位，遠低於25%容納率的198人，平日則繼續維持戶外用餐、外賣及外送。

有別於疫情前員工將裝滿點心的推車一桌一桌推到客人面前供挑選，在顧客點餐後，員工將食物放在外帶盒中，並用托盤送至顧客桌，盡可能減少員工與客人間的接觸；據了解，疫情期間以賣點心為主的金豐，目前營業額約僅有疫情前的15%至20%。

目前金豐約請四分之一的員工，為了節省開銷，業主藍兆文在金豐開始實施戶外用餐後，也開始學習如何製作點心，在假日進廚房幫忙，包包子和蝦餃等；他表示，即便只開放25%的堂食，如果恢復完整服務，人工費用將會是一筆很大的開銷，因此金豐不管是戶外用餐或堂食，都採「自助餐模式」，讓顧客在門口點餐，並自己找座位等餐，如此就能減少員工數量，而餐館內的手扶梯也關閉，減少維修保養可能造成的費用。

疫情商家無法支付房租的情況，對金豐這種大型酒樓來說，由於地方大、租金高，且顧客回流慢，挑戰更加嚴峻；藍兆文表示，雖然金豐向政府申請「薪資保護貸款計畫」(PPP)，但在過去七個月仍無法支付租金全額，與房東間也沒有減少租金的類似討論，金豐目前仍需支付房東七個月的全額租金，即便疫情減緩，室內堂食能夠如願逐步開放，但大型酒樓的未來仍不明確。

藍兆文說：「我不想要花兩年的時間只為賺取足夠的錢付房租，如果房東要求我們支付完整租金，我寧願直接關門重新再來。」

疫情 租金 紐約市

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