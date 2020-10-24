華埠掛燈促復甦 中華公所計畫募款2萬元

紐約華僑學校常務校董及中華公所舉行月度常務會議。(記者張晨／攝影)

為了促進華埠 經濟復甦，紐約中華公所計畫在勿街自堅尼路起至且林士果掛燈，增加街道的年節氣氛，藉此吸引顧客，預算2萬元，現已籌集8000元；另外，華僑學校明年春季招生 也已經開始，雖不確定屆時是否會恢復面對面授課，但仍然希望孩子們能繼續學習。

(影音來源：記者張晨)

紐約中華公所23日召開常務議員和華僑學校常務校董會議，討論會上華僑學校校長王憲筠報告近期捐款情況及春季招生準備，而中華公所和七大僑團負責人也就茂比利街(Mulberry St.)70號大樓重建、年節掛燈等事宜進行討論。

中華公所主席于金山表示，茂比利街重建計畫近期工程師已經給出最新的重建圖紙，希望與紐約市 合作盡快進行改建並再次投入使用。

根據樓梯示意圖顯示，外牆體依然保持原貌，但擴大採光面積，內部完全重新塑造，增加可用空間，包括電梯以及殘疾人通道，另外加設一個文化藝術中心，供社區舉辦文藝活動使用。

為了促進華埠經濟復甦，商戶們紛紛建言獻策，希望在華埠掛燈增加街道的年節氣氛，藉此吸引顧客，計畫勿街自堅尼路起至且林士果，預算2萬元，現已籌集8000元，有9000元預算由民主黨區領袖劉林劍虹以及聯合民主黨主席司徒仲菁籌集，華埠商戶可自由樂捐。

對於華埠近日新建戒毒所一事，雖中華公所以及七大僑團代表，曾在下東城傷害預防中心的邀請下前往參觀，但仍會代表社區民眾密切關注該戒毒所可能帶來的負面影響。

華僑學校校長王憲筠也在會上進行匯報，她表示，學校的線上授課目前為止一切順利，明年春季招生也已經開始，雖然不確定屆時是否會恢復面對面授課，但仍然希望孩子們能繼續學習。

她也報告近期捐款情況，目前共收到捐款1萬2000元，分別來自國泰銀行以及中華民國僑務委員會，此筆款項將用來更新電子設備、鼓樂隊以及體育館的修繕工程；當日紐約華裔美國退伍軍人會也捐1000元給學校。

由於疫情反覆，此前中華公所宣布社區服務暫停至10月23日，將從26(周一)起恢復服務。