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繞道第3國 中國仿冒球衣紐約被攔截

記者牟蘭／紐約報導
CBP日前在水牛城港口沒收一批仿冒球衣，這批產自中國的仿冒產品，繞道第三國，後轉運美國，被執法人員攔截。(CBP提供)
CBP日前在水牛城港口沒收一批仿冒球衣，這批產自中國的仿冒產品，繞道第三國，後轉運美國，被執法人員攔截。(CBP提供)

紐約聯邦海關及移民執法局(CBP)日前在水牛城(Buffalo)港口沒收一批仿冒球衣，由於近年當局嚴查來自中國貨品，這批產自中國的仿冒產品，先繞道第三國，後轉運美國，被執法人員攔截；CBP提醒民眾，仿冒產品危害國家經濟，購買假貨形同犯罪，呼籲民眾舉報可疑的仿冒產品。

CBP消息稱，隨著冬季職業與大學比賽季的到來，不法分子通過各種渠道企圖走私仿冒球衣與其他運動產品入境；當局稱，日前在水牛城港口沒收一批中國產的仿冒球衣，收件人為躲避執法人員的搜查，甚至繞道第三國，再企圖將這些仿冒產品運送入境，但被執法人員攔截。

聯邦海關及移民執法局水牛城港口發言人鮑克(Aaron Bowker)表示，這種涉及仿冒產品的貿易，危害國家的經濟與正規公司的利益，當局將繼續履行職責，嚴查這種仿冒產品入境。

根據CBP統計數據，2019財年，全美聯邦海關及移民執法局共沒收了2萬7599批違反知識產權的貨運，以及市值15億元的貨品，較上一財年增加1億元；當局共逮捕256名涉及仿冒品買賣的個人，由檢方以197項罪名提告，其中共有157人被裁定違反知識保護法。

當局在第52屆超級杯(Super Bowl LII)與其他體育賽事前，通過賽事特別小組的偵查，在2019財年沒收了28萬5000個仿冒品，市值價值超過2430萬元，逮捕了28名涉案人員，交由法辦後裁定21人罪成。

數據顯示，2019財年，手表與珠寶仍是當局沒收最多的仿冒品，共攔截4242批貨運，約占總沒收仿冒產品類型的44%，市值約為6.87億元，電子產品其次，沒收仿冒品市值約為730萬元。

這個報告顯示，中國仍是仿冒產品最主要來源，約有10億元、66%的仿冒產品直接來自中國。

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