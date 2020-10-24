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班森賀華人雜貨店遇劫 非裔女嫌持鐵鎚威脅

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙班森賀華人經營雜貨店日前遭非洲裔女顧客搶劫，業者被對方用鐵鎚威脅。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙班森賀華人經營雜貨店日前遭非洲裔女顧客搶劫，業者被對方用鐵鎚威脅。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀一間華人經營雜貨店日前遭非洲裔女顧客搶劫，對方在籃子裡裝滿商品後，不付錢就離開；在業者衝出去制止時，女嫌抽出鐵鎚(hammer)作勢要打人，轄管當地的62分局警員抵達現場時也被該女子用錘子和刀子威脅，不久成功制伏，將女子逮捕歸案。

根據警方紀錄，該案件發生於15日下午5時45分左右，在位於班森賀86街1952號的「Lay Fu 99$& Plus」雜貨店內；27歲的非洲裔女子格利妮琪(Maya Geenidge)當時在裡頭購物，未付錢就要離開，業者跟在後頭追問，她卻拿出鐵鎚威脅。

業者江女士表示，起初以為格利妮琪是普通顧客，期間沒多留意，她在籃子裡放許多小孩子的襪子、多把刀子、玻璃罐、紙巾和鐵鎚等，總值大約30元；突然她朝著門口直奔，江女士還以為她只是在門口呼喚朋友，後來發現不對勁，丈夫就跟出去看，發現格利妮琪已經直接走掉。

江女士對丈夫說，還是由自己出去跟格利妮琪溝通，以免丈夫碰到她時被反指非禮；江女士於是追了她一條街，問她「為何不付錢就離開」，格利妮琪這時卻抽出鐵鎚，在空中揮舞作勢要打江女士，並威脅不要再跟著她。

期間格利妮琪也取出其中一個玻璃罐子砸向江女士，所幸她及時避開；丈夫擔心格利妮琪真的打人，將江女士拉回來，兩人後來報警，不久後三部警車抵達，多名警員一起制伏格利妮琪。

江女士說，最奇怪的是女嫌搶了東西也沒有馬上跑走，而是逗留在原地，把東西放在地上逐一打開包裝，才讓警員有時間來到現場；她說當警員抵達時，格利妮琪也手持鐵鎚和刀子，試圖要襲警，直到警員將她銬上手銬帶走前，她都極力掙扎著，非常不配合。

警員後來也歸還嫌犯搶走的所有商品，江女士表示夫婦兩人對這起案件心有餘悸，沒有造成人員傷亡，是不幸中的大幸；格利妮琪當天被送往警局接受審問後，已送往法院控罪。

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