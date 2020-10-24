日裔鋼琴家遭暴打 紐約市警：非仇恨犯罪

海野雅威被譽為是日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一。(取自GoFundMe)

40歲的知名日裔爵士鋼琴家海野雅威(Tadataka Unno)上月下班回家途中，在曼哈頓哈林區地鐵站遭八名青少年圍毆，並曝種族主義言論，造成他身體多處骨折，案件發生近一個月了，他的傷勢依舊沒有復原；市警「仇恨亞裔犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)介入調查，但未將此案歸類於仇恨犯罪，也沒有逮捕任何人；海野雅威22日接受「紐約時報」採訪表示，亞裔社區應該團結，一起為不公發聲。

該案發生於9月27日晚7時30分左右，海野雅威在曼哈頓哈林區西135街地鐵站試圖繞過一群擋在檢票口青年男女，其中一名女子推了海野雅威，卻反指海野雅威撞到她，該女子的男友對海野雅威喊「我女朋友懷孕了」，隨即舉拳猛擊他頭部。

海野雅威試圖逃離現場，但仍繼續遭到這夥人圍攻，八人把他撲倒在地並拳打腳踢，海野雅威聽到攻擊者說了「中國人」或「亞洲人」等字眼。

案發過去近一個月時間，警方仍未逮捕任何嫌犯，海野雅威接受紐約時報採訪時表示，由於右手受傷不能彈奏鋼琴，也不能幫妻子照顧兒子，由於害怕，他除了外出就醫外，沒有踏出過自己的公寓。

「我以為自己就要死在這夥人手裡了。」海野雅威表示，案發後自己的故事被諸多媒體轉載，更收到很多人來信講述他們曾被種族主義迫害的經歷，「他們的痛苦就是我的痛苦」。

警方目前沒有將這次襲擊列為仇恨犯罪，海野雅威表示，對案發經過的印象有些「模糊不清」，但他確信自己聽到了刺耳的言論。

「仇恨亞裔犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)的一名警員針對此案回訪了海野雅威，但警方不認為這次襲擊是出於種族原因。

警方呼籲知曉此案線索者可立刻撥打市警止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。