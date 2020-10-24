我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾849萬 加州逼近90萬

選民更看重「牛肉」川普抗中強硬形象成效難料

直播攀登皇后區大橋視頻 「蜘蛛人」就逮

記者牟蘭／紐約報導
市警特別行動小組警員將一名擅自爬上皇后區大橋的男子逮捕。(市警特別行動小組提供)
市警特別行動小組警員將一名擅自爬上皇后區大橋的男子逮捕。(市警特別行動小組提供)

一名男子日前在下班高峰期徒手登上皇后區大橋(Queensboro Bridge)，並在橋上逗留至少一個小時，他通過 YouTube直播了整個過程，引起紐約市警關注，立即派遣市警特別行動小組警員將這名男子帶走，他將面臨檢方的多項刑事指控。

影音來源：Smooth Sanchez IRL YouTube帳號

根據警方消息，攀登皇后區大橋男子以Smooth Sanchez IRL的帳號，22日下午4時42分開始在YouTube上直播他攀登大橋的視頻；因在高峰期直播，導致大橋擁堵，引起市警特別行動小組關注，趕往現場處理。

一名訓練有速的警員登上大橋後，要拉下這名男子；該男子表示，他做這一切只是為了好玩，「我的喜劇很前衛，我只是想看得更遠」，他甚至向警員炫耀自己的攀登技巧，表示根本不需要繩索就能爬上大橋。

涉案男子被逮捕時表示，他將配合警察的行動，並一再重申他不想自殺，「我只是希望我的直播進入一個階段，我正在享受生活」；期間他向直播間的觀眾要求為他被捕後的訴訟費用籌款，提醒家人向警察拿回他的手機，「媽媽，如果任何我的親友看到我被捕的消息，請登錄我的PayPal」。

該男子還與路過的車輛對話，他詢問一名法律人員自己是否觸犯法律，對方給他否定答案後，態度逐漸緩和；該男子在當天下午5時34分切斷直播，並表示自己安全，會盡快進行下次直播。

市警隨後在推特上表示，這名「蜘蛛人」因涉嫌違反多項法律，已移送法辦。

一名男子日前在下班高峰期徒手登上皇后區大橋，並在橋上逗留了至少一個小時，他通過 ...
一名男子日前在下班高峰期徒手登上皇后區大橋，並在橋上逗留了至少一個小時，他通過 YouTube直播了整個過程。(取自Smooth Sanchez IRL直播視頻)

上一則

反對無效！緬街公車道計畫 兩周內實施

下一則

疫情為由 教育局擬取消資優班考試

延伸閱讀

男子直播徒手登紐約市皇后區大橋 警方逮捕「蜘蛛人」

男子直播徒手登紐約市皇后區大橋 警方逮捕「蜘蛛人」
往「睡蓮」丟垃圾！ 塗鴉大師班克西新作986萬拍出

往「睡蓮」丟垃圾！ 塗鴉大師班克西新作986萬拍出
紅藍卡轉換 世報線上直播8場講座談訣竅

紅藍卡轉換 世報線上直播8場講座談訣竅
收入少四分之三…港珠澳大橋1年狂賠21億人民幣 金巴日剩300客

收入少四分之三…港珠澳大橋1年狂賠21億人民幣 金巴日剩300客
皇后區植物園 28日免費打流感疫苗

皇后區植物園 28日免費打流感疫苗
李佳琦、薇婭雙11首夜賣80億 超越十一檔電影票房

李佳琦、薇婭雙11首夜賣80億 超越十一檔電影票房

熱門新聞

波普。（68分局提供）

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

2020-10-18 15:27
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔老夫妻和孫子在C線地鐵站內勸阻吸大麻者，遭對方毆打。（圖片取自維基百科）

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

2020-10-19 20:11
紐約州長葛謨。(美聯社)

葛謨：紐約州民將分階段接種新冠疫苗 一線醫護優先

2020-10-18 13:08
隨著總統大選日接近，有些紐約客已打算逃離城市。(記者張晨／攝影)

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

2020-10-19 15:52
白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」。(推特視頻截圖)

影／白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」

2020-10-23 15:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題
信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事
OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲

OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲
川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏
白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪

白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪