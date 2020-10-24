直播攀登皇后區大橋視頻 「蜘蛛人」就逮

市警特別行動小組警員將一名擅自爬上皇后區大橋的男子逮捕。(市警特別行動小組提供)

一名男子日前在下班高峰期徒手登上皇后區大橋(Queensboro Bridge)，並在橋上逗留至少一個小時，他通過 YouTube直播了整個過程，引起紐約市警關注，立即派遣市警特別行動小組警員將這名男子帶走，他將面臨檢方的多項刑事指控。

影音來源：Smooth Sanchez IRL YouTube帳號

根據警方消息，攀登皇后區大橋男子以Smooth Sanchez IRL的帳號，22日下午4時42分開始在YouTube上直播他攀登大橋的視頻；因在高峰期直播，導致大橋擁堵，引起市警特別行動小組關注，趕往現場處理。

一名訓練有速的警員登上大橋後，要拉下這名男子；該男子表示，他做這一切只是為了好玩，「我的喜劇很前衛，我只是想看得更遠」，他甚至向警員炫耀自己的攀登技巧，表示根本不需要繩索就能爬上大橋。

涉案男子被逮捕時表示，他將配合警察的行動，並一再重申他不想自殺，「我只是希望我的直播進入一個階段，我正在享受生活」；期間他向直播間的觀眾要求為他被捕後的訴訟費用籌款，提醒家人向警察拿回他的手機，「媽媽，如果任何我的親友看到我被捕的消息，請登錄我的PayPal」。

該男子還與路過的車輛對話，他詢問一名法律人員自己是否觸犯法律，對方給他否定答案後，態度逐漸緩和；該男子在當天下午5時34分切斷直播，並表示自己安全，會盡快進行下次直播。

市警隨後在推特上表示，這名「蜘蛛人」因涉嫌違反多項法律，已移送法辦。