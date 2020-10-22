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州參議員候選人布魯諾 拒絕華社辯論邀約

記者顏潔恩／紐約報導
州參議員候選人布魯諾(中)以排期太滿為由拒絕參與華人團體舉行的線上辯論，被對手郭納德批不重視華社。(取自臉書)
州參議員候選人布魯諾(中)以排期太滿為由拒絕參與華人團體舉行的線上辯論，被對手郭納德批不重視華社。(取自臉書)

涵蓋布碌崙(布魯克林)戴克高地、班森賀、部分貝瑞吉華社的第22選區民主黨籍州參議員郭納德(Andrew Gournades)，今年選舉將對上無政治背景的共和黨籍商人布魯諾(Vito Bruno)；當地華人組織日前邀請兩人舉行一場線上辯論會，布魯諾卻以排期太滿為由拒絕，被郭納德指不重視當地華人移民社區。

布碌崙南區近年來華裔人口遽升，根據數據，第22選區有近30%的亞裔居民；華人策劃協會布碌崙分會、松柏之家社區服務中心以及布祿崙華人協會，因而邀請該區州參議院兩黨候選人參與一場線上辯論大會，討論華社發展和其關心的議題等。

主辦方對此次辯論十分重視，為此邀請知名華裔記者、艾美獎得主張提華(Ti-Hua Chang)擔任主持人；郭納德欣然同意，布魯諾競選團隊卻表示無法在該日期參與，儘管郭納德表示願意配合調整日期，布魯諾還是以忙碌為由拒絕。

郭納德競選負責人Mike Favilla22日發布一則聲明表示，顯然布魯諾對華社沒有願景或計畫，「連與華人選民會面擠出一點的時間都不肯，無疑是打了亞裔社區一個耳光」。

「我在支持亞裔社區方面有傲人的成績，我明白華社對布碌崙的貢獻和重要性，並尊重他們在社區的價值。」郭納德說，布魯諾卻不覺得未如此，恐怕是認為華人選票並不重要。

布魯諾團隊發言人Nicholas Chambers回應時，批評郭納德試圖抹黑布魯諾的名聲，並指郭納德過去在政策上幾乎100%與市長白思豪(Bill de Blasio)為伍，才造成選區在他的帶領下出現高犯罪率、商家面臨倒閉等狀況。

Chambers表示，布魯諾尊重所有選民，為此夜以繼日地工作，希望通過修法來恢復當地的繁榮；至於取消與華裔組織的會面，發言人解釋在布魯諾收到辯論邀請時，近期的行程早已確定和排滿，但樂意與當地組織協商，想出其他可以進行討論的方法。

華人 布碌崙 亞裔

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