新冠檢測也講「精品」 華埠新開私人檢測站

華埠「精品」私人新冠檢測站「紐約市快速檢測」，要價225元起。(取自谷歌地圖)

政府呼籲民眾接受新冠病毒檢測 ，公立醫院也有提供免費檢測，不過近日曼哈頓華埠 新開了一間「精品」私人新冠檢測站「紐約市 快速檢測」(Rapid Test NYC)，收費225元至450元不等；該店業主22日表示，由於不少顧客求快，又擔心去公立醫院需與大眾接觸恐增加感染風險，因此選擇到私人機構檢測，以該店為例，一天約有20至40名顧客受測。

位於伊利沙白街(Elizabeth St.)232號的紐約市快速檢測，強調「專業、快速、無須預約」，根據網頁，225元的病毒檢測約四小時內得知結果；300元檢測則可在15分鐘得知；24小時內得知結果的「聚合酶連鎖反應」(PCR)檢測，則要價450元，顧客需以信用卡一次付清全額。

業主葛伯格(Mark Golberg)受訪時表示，一般公立醫院結果大概需要三至五天才可得知，而該處使用與白宮同等的醫療設備，「結果快且準確」；他也坦言，「檢測的價格是高了一點，但是我們的環境是沒得比的，任何人只要來過我們的檢測站就知道」，除了提供檢測，他也投資裝潢，希望帶給顧客「精品」感受，鎖定高端客群。

雖然索價不菲，但葛伯格說，該處上周才開幕，至今已經有不少人詢問，每日更約有20至40人受測；他表示，人們擔心去公立醫院需要排隊、與大量的人接觸，到私人機構能減少與他人接觸，同時享有隱私。

首間檢測地點選在曼哈頓華埠，看準下城地區商機，葛伯格說，自己從小在下城長大，才會選在這個自己熟悉的地區，未來如果有需求，也預計在紐約市其他社區拓展。