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紐約美華劇坊 周五「戲夢人生」網路籌款

記者顏嘉瑩／紐約報導
美華劇坊訂於23日晚在線上舉辦「戲夢人生」網路籌款晚會，帶領觀眾回顧劇坊過去的創作、舞台故事。(取自美華劇坊臉書)
美華劇坊訂於23日晚在線上舉辦「戲夢人生」網路籌款晚會，帶領觀眾回顧劇坊過去的創作、舞台故事。(取自美華劇坊臉書)

擁有25年歷史的紐約美華劇坊訂於23日(周五)晚在線上舉辦「戲夢人生」網路籌款晚會，帶領觀眾回顧劇坊過去的創作、舞台故事，希望在新冠疫情持續的同時，在線上為民眾帶來輕鬆歡樂，同時也呼籲參加者捐款支持劇團，協助度過難關。

美華劇坊由藝術總監馮光宇及凱派林成立，旨在以演出及教學介紹中國傳統表演藝術，融合西方戲劇美學及形式創作新作品，為中國傳統表演藝術開拓發展方向；除了在全美各地演出外，也到世界多國巡迴，獲得多項獎項。

美華劇坊表示，疫情讓許多人的生活發生改變，做為一個藝術類的非營利組織，劇坊也正在經歷一段所有線下演出都被取消的困難時期。

「戲夢人生」網路籌款晚會將在線上，帶領觀眾一起回顧過去25年的創作，包括33齣原創戲劇作品、十齣外制合作劇目，以多種中國傳統表演藝術為基礎，融合西方表演形式、表達當代議題，為華裔發聲；晚會中也將有抽獎、拍賣等活動。

晚會也邀請紐約戲劇圈中的導演、製作人、藝術家與學者們，講述與劇坊合作的碰撞與火花，探討如何共同在這個動盪時代用思考、信仰、人文關懷和實際行動去建構一個更美好的世界。

活動將於23日晚7時30分，在劇坊臉書Chinese Theatre Works上直播，民眾可至https://www.eventbrite.com/e/chinese-theatre-works-8th-annual-fundraiser-tickets-120451925953註冊參加。

中國 紐約 疫情

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