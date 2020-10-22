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喬治華盛頓大橋和林肯隧道下周恢復現金支付過路費

記者朱蕾／紐約報導
喬治華盛頓大橋和林肯隧道下周恢復現金支付過路費。(本報檔案照)
喬治華盛頓大橋和林肯隧道下周恢復現金支付過路費。(本報檔案照)

紐新航港局(NY/NJ Port Authority)22日宣布，連接紐約和新澤西的喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)和林肯隧道(Lincoln Tunnel)的過路費將恢復收現金，共乘折扣等優惠也隨時恢復。

新冠疫情爆發後，為保護收費站員工，紐新航港局於3月22日起暫停了喬治華盛頓大橋、荷蘭隧道(Holland Tunnel)和林肯隧道的現金支付過路費，車輛只能使用美國東部高速公路收費系統「快易通」(E-ZPass)支付，沒有「快易通」的車主會收到郵寄帳單。

紐新航港局表示，從26日(周一)開始的未來18個月，將有約100名過路費現金收費員重回崗位，同時繼續進行從舊的收費系統過度到更精確、現代及全電子的收費技術系統。

為了確保收費員在收費站的安全，所有工作空間都會加強清潔和消毒，包括收費站內部和公共區域，並會向員工提供個人防護用品和消毒劑。

林肯隧道和喬治華盛頓大橋將於2020年中永久停止現金支付過橋費，新收費技術的建設和安裝預計屆時將完成。

3月22日起停止收現金的荷蘭隧道，繼續且將永久實施無現金方式，全新的現代收費技術計畫在兩個月內完成。

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