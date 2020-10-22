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陸克文將任亞洲協會會長

記者金春香／紐約報導
陸克文將任亞洲協會會長。（亞洲協會提供）
陸克文將任亞洲協會會長。（亞洲協會提供）

亞洲協會(Asia Society)22日宣布，前澳洲總理、亞洲協會政策研究所(ASPI)所長陸克文(Kevin Rudd)將于明年1月擔任亞洲協會會長和首席執行官，現任會長施靜書(Josette Sheeran)將在今年年底卸任。

陸克文2014年起擔任亞洲協會旗下智库—亚洲协会政策研究所所長，他是知名中國問題專家，在亞洲文化和事務方面有極高聲望，他帶領ASPI在四年時間內成為美國和全球排名前2%的智庫，在全球戰略對話中擁有重要話語權。

在加入亞洲協會前，陸克文曾于2007年至2010年和2013年兩度出任澳洲總理，2010年至2012年間則擔任澳洲外交部長；再之前，精通中文的陸克文還曾擔任澳洲駐北京外交官。

在擔任澳洲總理期間，陸克文政府表現出色，在2008年國際金融危機中採取的應對措施使澳洲經濟沒有受到大範圍影響，且避免衰退，同年陸克文還倡議並創辦G20領導人峰會。

陸克文將於明年1月接任已擔任會長超過七年、並一手創建ASPI的現任會長施靜書，施靜書表示她與陸克文相識多年，稱讚其是一名擁有卓越學士、戰略目光和行動力的領導者，相信他會帶領亞洲協會繼續取得更多成就。

陸克文表示他十分榮幸承擔起這一重任，他感謝施靜書多年的領導和合作，期待與亞洲協會遍布全球的優秀員工攜手工作。

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