長島納蘇郡疫情熱點 開放免費快檢站

納蘇郡從即日起，在勞倫斯的五大鎮社區中心開放得來速免費檢測中心。(郡府提供)

長島納蘇郡(Nassau County)郡長庫倫(Laura Curran)20日表示，該郡熱點區新增感染人數增加速度放緩，但仍高出全郡平均染疫率三至五倍；為減緩疫情傳播，郡政府與西奈山(Mount Sinai)南納蘇郡醫院合作，即日起熱點區勞倫斯(Lawrence)開放免費得來速快速檢測站點，15分鐘即可得到結果。

庫倫在記者會上表示，勞倫斯、木內(Inwood)與西達郝斯特(Cedarhurst)等部分地區上周被州府列為警戒區(Warning zone)和預防區(Precautionary zone)後，郡府按照要求開展遠程教學學校、關閉健身房、暫停或限定室內用餐人數，新增染疫人數速度逐漸放緩。

截止20日上午10時，庫倫說，全郡有62人因感染新冠住院治療，17人進入加護病房(ICU)，其中十人需要使用呼吸器，本月確診率只從1%增加至1.5%，稱讚這是防疫「顯著的成就」；但她表示，包括勞倫斯等地的五大鎮(Five Towns)地區確診人數雖然放緩，但染疫率仍高出全郡平均水平三至五倍。

庫倫表示，郡府與西奈山南納蘇郡醫院合作，從即日起在勞倫斯的五大鎮社區中心(Five towns Community Center)開放得來速(Drive-thru)免費檢測中心，下周將開放位於西達郝斯特的五大鎮猶太裔中心(Five Towns Jewish Community Center)作為快速檢測中心。

庫倫補充，檢測者不會被問及移民身分，但需提前預約，電話為(516)390-2880，民眾可預約每周一到周五上午8時到下午4時、周六上午7時到11時進行檢測，15分鐘內即可出結果，「我們應該相信檢測是有效的，如果被確診，居民應在家自行隔離」。

納蘇郡上周開始疫情有所反彈，該郡消防局於17日對Bayville Scream萬聖節主題公園開出罰單，當局表示，與會者無視社交距離，公園內同時聚集200到300人；消防局稱，公園內的顧客戴口罩並遵守防疫規定，但走出公園時過於緩慢，造成人流擁擠，被視為違反防疫規定。