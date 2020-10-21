紐約市公校檢測陽性率 僅0.17%

白思豪表示，公校進行的新冠病毒隨機檢測的陽性率僅為0.17%。（市長辦公室提供）

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)20日表示，根據市府對公校進行的隨機檢測，並未發現公校出現疫情傳播；數據顯示，市府10月9日至16日對377所公校的師生檢測超過1萬6000次，僅發現28例陽性，陽性率僅為0.17%；但若算上私立學校、教會學校和特許學校，全市學校自9月以來的檢測陽性率已經達到2%。

白思豪20日還向遭到防疫封鎖的正統猶太教社區領袖道歉，稱他此前未能清晰傳達防疫規定，導致社區遭到第二次封鎖；「我認為如果過去我們的溝通能夠更加清晰明瞭，防疫效果應該更好；是市府沒有找到更好的溝通方式，對此我感到很抱歉。」

當周接受隨機檢測的包括5829名學生和1萬519名教職員工，有八名學生和20名教職員工檢出陽性；白思豪說，公校師生陽性率低，說明公校的防疫措施嚴格而有效，而且99%的檢測結果都能在48小時之內出爐。

不過他也說，隨機檢測的樣本量較小，並不能完整反映全體公校的情況，目前只有15%的家長簽署隨機檢測同意書；白思豪呼籲更多家長簽署同意書，希望未來能加大檢測量，確保公校的防疫安全。

然而，儘管公校檢測陽性率較低，但數據顯示，包括私立學校、教會學校、特許學校等在內，紐約全市學校的檢測陽性率自9月算起，已經達到2%；根據實驗室呈報州府的數據，自9月1日以來，共有10萬4206名五至17歲的兒童接受檢測，有2056人呈陽性；而在10月13日至19日當周，共有2萬3217名兒童接受檢測，419人呈陽性，陽性率為1.8%。

與此同時，市教育局要求家長、老師和實驗室，若發現有公校學生或教職員工檢測呈陽性，應向市府報告，遠程上課和授課的學生和老師也算在內；截至19日，已有226名學生和301名教師呈陽性。