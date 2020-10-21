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世報免費線上健康講座 關注抗疫心靈健康

紐約訊
紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報今年聯合舉辦免費線上健康講座影片活動，圖為王礪鋒院牧。（主辦方提供）
紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報今年聯合舉辦免費線上健康講座影片活動，圖為王礪鋒院牧。（主辦方提供）

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報今年聯合舉辦免費線上健康講座影片活動，主題圍繞目前民眾最為關注的新冠狀病毒疾病，針對不同醫學科目作深入探討。今年6月以來，世界日報活動YouTube頻道已陸續公布四支健康講座影片，獲得華人社區的熱烈迴響。本月推出的第五部影片「帶您探究醫院的神秘職業－院牧」，由紐約長老會皇后醫院院牧及牧關教育協理王礪鋒院牧(Chaplain Lifeng Wang, CEC)主講。

在這支影片中，王礪鋒院牧將請大家一同關注心靈健康，並會介紹一些心靈調適的方法。同時，王院牧也會帶領大家了解院牧(牧靈關懷師)的工作和服務。作為醫療團隊的一員，他們將藉以對病患心靈、信仰和文化的關懷及照護，促成患者全身心的康復和健康。

完整講座已可於網上觀看，以下為影片摘要：

隨著對身體健康和心靈健康間緊密聯繫的深入了解，「全人療癒」的理念越來越成為醫院服務病人，家屬和社區的一個指導原則。醫院的每位職員都有關注病人全身心健康的責任，而又有各自專業的分工。其中，院牧專注於病人的情感，心靈和信仰的需要。他們持有神學碩士學位並接受過至少一年的臨床培訓。

長老會皇后醫院院牧部的同事，來自於各個宗教和社區；作為醫療團體的一員，以尊重病人及家屬的文化觀念和宗教信仰為原則，籍以對心理的撫慰和心靈的關懷，促成病人和家屬全身心的療癒和健康。

院牧部為所有病人和家屬服務，無論病患有無特定的宗教信仰。工作大致分為三個方面：一，滿足病人和家屬信仰的需求，包括提供宗教書籍和用品，祈禱或聯絡代禱等等； 二，照顧文化觀念上的需要，包括説明在關飲食禁忌、文化倫理或臨終意願等問題上幫助病人和家屬與醫療團隊溝通；三，聆聽並疏導病人在面對手術、診斷轉院等等事件所感受到的壓力和情感需求。

在新冠肺炎流行期間，希望患者和家屬特別關注心靈健康；一些想法供參考：

一，留意獲取新聞的管道和數量， 調整閱讀或觀看內容；

二，在確保社交距離的情況下，與支援患者的家人朋友保持聯繫；

三，留意心態、鍛煉、睡眠和飲食習慣的改變，需要時尋求專業人士的幫助；

四，覺察、體會、表達和應對情感壓力， 而非一昧壓抑；

五，留一點時間專注和感受當下，和帶給患者喜悅的事物；

六，培養和保持感恩和柔和的心態；

七，學習和使用一些應對壓力的方法，譬如歸心祈禱、肌肉放鬆、調整呼吸和冥想默觀等；

八，關注於患者可以控制和改變的事物和習慣， 服務他人。

長老會皇后醫院院牧部也希望和歡迎大家的參與：可以申請成為心靈關懷志工，陪伴病人及家屬，並將病人及家屬的信仰和心靈需求告知院牧；如果已是教會領袖或有志在未來成為專業院牧， 可以申請加入臨床牧關協會(ACPE)認證的院牧實習項目。

觀看王院牧的完整健康講座影片，請至鏈接：bit.ly/2020nypq5或掃描二維碼，觀賞完畢請填寫線上問卷，參加第五波25元電子禮卡抽獎，名額有限，請把握機會。

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