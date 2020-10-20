國際乳癌防治月 哥大醫學中心28日辦中文線上講座

哥大醫學中心將於28日，邀請孫羅娜於線上以中文針對「12個乳房疾病迷思」演講，提倡民眾對乳癌防治的重要。(主辦方提供)

10月是國際乳癌防治月，為提倡民眾對乳癌防治的重要，紐約 哥倫比亞大學醫學中心(New York Presbyterian Columbia University Medical Center)將於28日(周三)邀請醫師孫羅娜(Luona Sun)，於線上以中文針對「12個乳房疾病迷思」(12 Myths about Breast Disease)演講，歡迎有興趣民眾免費註冊參加。

孫羅娜為哥大 醫學中心的乳房外科醫師，專業領域包括乳房手術、乳頭保留乳房切除術、切除腫塊、乳癌相關、良性乳房疾病、淋巴結手術、術中放射治療等，在為時一個小時的講座中，她將針對12個乳房相關疾病的迷思講解，並於線上回答參加者問題；孫羅娜表示希望能夠幫助華人 社區，講解華人對乳癌、乳房疾病的誤區。

活動將於28日下午3時至4時，在ZOOM線上會議舉行，有興趣民眾可點擊https://nyph.zoom.us/j/95667645797?pwd=cnh4NW41dDJZTzJkMXpjMWFDc1RCUT09&from=msft參加，也可透過電話撥打(646)518-9805，輸入會議ID 956 6764 5797及密碼567204參與。